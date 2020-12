Smiley, bucuros și împlinit de sărbători. Artistul s-a pozat alături de întreaga familie

In articol:

Smiley a petrecut Ajunul Căciunului alături de familie și de iubita lui, Gina Pistol. Artistul a postat pe rețelele de socializare o fotografie în care este însoțit de întreaga familie, totodată a scris și un mesaj emoționant pe care l-a pus în dreptul descrierii fotografiei.

Smiley a decis să celebreze Nașterea Lui Iisus în cel mai plăcut mod posibil, adică alături de cele mai dragi persoane din viața lui.

Smiley alături de familie[Sursa foto: Facebook]

Artistul a postat un mesaj plin de iubire și recunoștință față de familie, prieteni și oamenii care îl iubesc. Smiley așteaptă cu nerăbdare să sosească pe lume fetița lui și a Ginei Pistol.

”Sunt recunoscător și fericit pentru familia mea, pentru prietenii mei, pentru oamenii pe care îi iubesc și care mă iubesc, pentru muzică și pentru tot ce a adus muzica în viața mea! Dar cel mai recunoscător sunt pentru minunea care va veni pe lume anul viitor și îmi vă completa viață! Iubire și pace vă doresc!”, a scris Smiley pe rețele de socializare.

Smiley și Gina Pistol au pregătit camera bebelușului

Smiley și Gina Pistol mai au puțin și finalizează camera bebelușului. Cei doi sunt pregătiți de venirea pe lume a primului lor copil.

„Tocmai ce au terminat de pus tapetul în camera fetiței. S-au mișcat foarte repede. Au lăsat și ordine, curățenie în urma lor. Încep să am emoții. Arată superb. Superb arată. Nu-mi imaginam că o să iasă atât de frumos.

Mai am de luat mobilierul după Revelion și gata. Mai am puțin. Încep să am emoții”, a mărturisit Gina Pistol pe rețelele de socializare.