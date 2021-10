Smiley, cele mai șocante dezvăluiri din intimitate: ”Îmi place ca femeia să preia controlul”! La 19 ani, artistul visa să facă amor cu două mulatre! Și acum regretă declarațiile!

In articol:

Smiley este unul dintre artiștii cu imaginea cea mai curată din showbizul românesc, el știind, de-a lungul timpului, să se ferească de scandaluri și subiecte de can-can.

Nu a fost, însă, mereu așa. În adolescență, el avea o cu totul abordare și oferea presei pe tavă informații extrem de intime din viața sa.

Primul interviu pe care Smiley l-a dat în calitate de solist al trupei Simplu a apărut în revista Bravo, în 2002, la câteva zile după ce împlinise 19 ani. El se lăuda în acel moment că a avut peste 10 iubite, din care doar cu 4 făcuse dragoste, că visează să facă amor în trei și că dintre vedetele feminine de care se simte atras se numără: Ileana Lazariuc, Monica Bârlădeanu și Andreea Raicu.

Smiley, la 19 ani: ”Femeile sunt perverse”

”Am avut vreo 10-12 iubite, dar doar cu patru dintre ele am făcut dragoste. Iar din cele 4, mărturisesc că am iubit doar două.(...) De când am devenit cunoscut, nu mă aventurez cu femei pe care nu le cunosc, cu fane, pentru că femeile sunt perverse și cine știe ce mi se poate întâmpla. Nu mă culc cu femei pe care nu le cunosc”, povestea tânărul Smiley.

”Normal (că ar face sex în 3, n.r.). Daca ar fi mulatre – și mai bine. Îmi plac cele de culoare, ca le consider mai exotice”, a mai spus Smiley în Bravo.

Întrebat dacă folosește prezervativul, cântărețul a răspuns afirmativ, însă doar cu femeile cu care nu are o relație stabilă. El a mai povestit că a sărutat prima dată o fată în clasa a 5-a și și-a pierdut virginitatea la 15 ani, în tabără, la Sovata.

”Mi-am pierdut viginitatea la 15 ani, cu o gagică din Ardeal”

”La 15 ani a fost. Eram în tabără, la Sovata. Era o gagică din Ardeal. Am fost surprins că pentru ea nu era prima dată. De fapt, ea a fost cea care a făcut primul pas. Mi-a plăcut.(...) Nu pot să-ți spun exact (când a sărutat prima dată o fată, n.r.). Prin clasa a cincea. Dar de sărut adevărat am avut parte în a 7-a. Sunt gagicar de când mă știu. Când eram mic, eram un gagicar mai nevinvat”, a mai spus Simley.

Smiley era mai rebel în adolescență

Artistul a dat detalii picante și despre modul în care se comportă în pat. ”N-am reguli. Depinde de femeie. Întotdeauna e diferit, pentru că sunt spontan și pasional. Nu sunt conservator. Îmi place ca femeia să preia controlul, asta ca să mă odihnesc”, a mai spus cântărețul, care a menționat că nu are tendințe sado-maso și nu îi place să lovească femeile în pat.

Smiley, ajutat de Ioan Gyuri Pascu să lanseze primul album

Smiley a acordat acest interviu la doar un an după ce a intrat în trupa Simplu, cu care a avut un succes uriaș, la acea vreme. Puțină lume știe că înainte să cânte în Simplu, el a mai avut o trupă, Milenium 3, alături de Robert Dulica, Diu Ionuț Liviu și Andrei Ropcea (Randi). Ei au fost ajutați de Ioan Gyuri Pascu să scoată primul album și au lucrat la material cu Adrian Ordean, fost component al trupei Compact. Înainte să se alăture trupei Simplu, el dăduse probe pentru un loc în formația Akcent, însă a fost respins.