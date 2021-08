Smiley, confesiuni despre copilărie și despre relația cu fratele lui mai mic, Filip: "Sunt dintr-o familie normală, cu viață la bloc"

Smiley, alături de părinți și de fratele lui mai mic, Filip [Sursa foto: Instagram] 09:55, aug 3, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Smiley a fost mereu o fire discretă și reținută în declarații, mai ales în ceea ce privește familia. Recent, într-un interviu acordat Viva.ro, cântărețul și-a deschis sufletul și a depănat amintiri din copilărie, dezvăluind detalii despre relația pe care o are cu părinții și cu fratele lui mai mic.

Smiley, veșnic recunoscător părinților lui

Chiar dacă este un bărbat puternic și sigur pe sine, Smiley se schimbă total atunci când vine vorba de părinții lui. Artistul a povestit că le va fi veșnic recunoscător celor care l-au crescut și i-au oferit o educație exemplară, învățându-l despre valorile vieții și sprijinindu-l în orice moment: "Tot ce sunt eu astăzi este meritul părinților mei și al familiei, mereu am spus asta. Educația, valorile, credința, simplitatea, pasiunea, dragostea necondiționată, grija de cei din jur, pe toate le-am văzut la ei înainte de a ne fi fost explicate și impuse mie și lui Filip. Așa am crescut, am fost mereu foarte apropiați de părinții noștri și ni s-a părut mereu firesc să fie și stricți cu noi. Sunt dintr-o familie normală, cu viață la bloc, însă niciodată nu ne-a lipsit ceva, nici fizic, nici emoțional. Părinții noștri au condus atât de bine lucrurile în viețile noastre, încât chiar simțeam că avem de toate.", a mărturisit Smiley, pentru Viva.ro.

Mai mult, solistul a recunoscut că a încercat întotdeauna să urmeze exemplul părinților și a ales să facă mereu ceea ce îi aducea satisfacție și recunoștință, pentru a trăi o viață simplă, pe placul lui: "I-am avut exemplu și de viață, și de implicare în profesie și am încercat și eu să-mi găsesc drumul care să mă facă în fiecare dimineață să zâmbesc cu entuziasm și recunoștință, așa cum era tata când pleca să zboare, el fiind aviator. Au încercat mereu să mă înțeleagă și să găsească varianta cea mai bună pentru felul în care eram eu, nu mi-au impus nimic și mereu au încercat să mă protejeze și să nu mă încarce.", a mai adăugat artistul, pentru sursa citată.

Smiley și familia lui[Sursa foto: Instagram]

Smiley, despre relația cu fratele lui mai mic, Filip

Puțini știu faptul că Smiley nu este singur la părinți. Cântărețul mai are un frate cu 7 ani mai mic, pe nume Filip, cu care se înțelege de minune.

Cât despre relația dintre cei doi, pe vremea când erau copii, artistul a spus că atunci simțea diferența de vârstă dintre ei și nu era deloc încântat în momentul în care mama îi cerea să îl ia pe Filip peste tot unde se ducea: "Filip este mai mic cu 7 ani decât mine, e o diferență destul de mare de vârstă, astfel că nu aveam, la început, aceleași activități sau același cerc de prieteni. Îmi dădeam ochii peste cap când îmi spunea mama să-l iau și pe el cu mine afară.", a declarat solistul.

Cu toate acestea, timpul a trecut și în prezent Smiley este foarte apropiat de fratele lui, cu care și lucrează împreună, la studioul pe care l-a înființat: "În timp, n-am mai simțit diferența de vârstă mai deloc, doar dragoste, prietenie, grijă, așa cum simți pentru cineva pe care îl iubești de când îl știi. Acum este parte zilnică și din viața mea profesională, sunt foarte importante implicarea și viziunea lui în 'HaHaHa Production' și îi sunt recunoscător pentru felul în care face și vede lucrurile. Am atâta încredere și liniște că-l știu lângă mine și că vâslim împreună la aceeași barcă.", a încheiat Smiley, pentru Viva.ro.