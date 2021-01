Smiley, declarație de dragoste pentru Gina! Ce i-a transmis cântărețul viitoarei mămici

In articol:

Cântărețul Smiley iubește cu patos în ultima perioadă! Romantic din fire, artistul i-a făcut o declarație de dragoste iubitei sale, Gina Pistol. La scurt timp, prezentatoarea de televiziune a venit cu un răspuns neașteptat.

Smiley, declarație de dragoste pentru Gina Pistol

Gina Pistol și Smiley trăiesc o frumoasă poveste de dragoste.

Cei doi îndrăgostiți se pregătesc să devină părinți, vedeta de televiziune este pe ultima sută de metri cu sarcina. Cântărețul a surprins pe toată lumea cu ultima declarație de dragoste pe care i-a făcut iubitei sale.

Pe rețelele sociale, Smiley i-a comentat la una dintre fotografiile Ginei Pistol cu burtica de gravidă. ”😍😍😍 Fetele mele”i-a scris cunoscutul interpret de muzică ușoară viitoarei mămici. Bineînețeles că și prezentatoarea tv a avut un răspuns pentru acesta ”@smiley_omul maricele, maricele 😂”.

Smiley și Gina vor deveni părinți de fetiță

Gina Pistol și Smiley vor deveni părinți pentru prima dată.

Îndrăgostiții au făcut anunțul în urmă cu doar câteva luni, prin intermediul unui videoclip. Totodată, se pare că artistul și prezentatoarea vor fi părinți de fetiță.

”Noi acum inseamna TREI! In urma unor analize medicale, acum cativa ani, am aflat ca sansele ca eu sa raman insarcinata pe cale naturala sunt foarte mici. Iata ca Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi! Am avut multe emotii, nici nu am indraznit sa ma bucur sau sa raspandesc vestea pana cand nu i-am auzit inima cum bate si am stiut ca totul este bine. In sfarsit, a venit momentul sa aflati de la noi ce am facut in ultimii 3 ani si cum, din 2 oameni care se iubesc, vom deveni 3! Este mult ras, mult plans de fericire, multa sustinere si multa emotie in viata noastra si in acest oracol video pe care il impartim cu voi, cu toata recunostinta pentru sustinerea si mesajele pe care le-am primit pana acum. Multumim!”, a fost mesajul Ginei Pistol, de pe Instagram.