Smiley, declarații emoționante despre fetița lui! Cum se descurcă artistul în rolul de tătic: "Când am ţinut-o pentru prima dată în braţe..."

In articol:

Smiley a făcut declarații emoționante despre Josephine Ana Maria. Cum se simte în rolul de proaspăt tătic?

Smiley și Gina Pistol trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața lor.

De când a venit pe lume micuța Josephine Ana Maria, totul a prins contur, iar viața lor este mult mai frumoasă. Părinții vorbesc zilnic despre fetița lor, iar dragostea pe care i-o poartă este necondiționată.

Citeste si: Gina Pistol iubiţi. Cu cine s-a iubit Gina Pistol înainte de a fi cu Smiley

Citeste si: Ce avere avea Nelu Ploieșteanu? Cui îi rămân toţi banii artistului care a murit- bzi.ro

Artistul a vorbit despre momentul emoționant în care a strâns-o pe fetița lui la piept pentru prima dată. Simțea că era acel ceva care îi lipsea și imediat s-a atașat de trup și suflet. În continuare, Smiley a spus că bebelușa miroase a mușețel, un miros liniștitor, de fericire.

“Atunci când am ţinut-o pentru prima dată în braţe, am rămas şocat că toate temerile mele au dispărut într-o fracţiune de secundă. Cumva era ceva care îmi lipsea şi doar s-a ataşat trup şi suflet de tine. Aşa fizic, mirosul e de muşeţel, e un miros liniştitor, de fericire, combinat cu temeri, cu transpiraţie multă, e o combinaţie ciudată. Mă uit cum se trezeşte şi are un ritual care pentru mine este un adevărat spectacol. Deschide ochii uşor, începe să se întindă şi face toate feţele posibile. E foarte expresivă. E ceva fantastic. Avem momente în care ne uităm unul la altul, ochi în ochi, şi la un moment dat zâmbeşte”, a declarat Smiley.