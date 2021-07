Smiley face mărturisiri din suflet în ziua când împlinește 38 de ani. „Viața e parcă un tur de carusel”

Smiley și Gina Pistol 20:08, iul 27, 2021 Autor: Loredana Dobre

Smiley împlinește marți, 27 iulie 2021, frumoasa vârstă de 38 de ani, iar iubita lui, Gina Pistol are grijă să fie cea mai specială aniversare a acestuia.

Smiley împlinește 38 de ani

Cu ocazia aniversării sale, Smiley a postat un mesaj înduioșător, pe contul personal de Instagram, în ziua când a împlinit 38 de ani. Artistul a făcut publică o fotografie în care este alături de Gina Pistol și spune cât este de recunoscător pentru tot ce i-a oferit viața până în acest moment.

„Viața e parcă un tur de carusel sau cât un cântec dintr-o cutiuță muzicală. Mă uit acum la caruselul meu și întorc cheița muzicii vieții mele: Am 38 de ani și iubesc muzică și poveștile de când sunt mic. Atunci când eram mic, îmi imaginam că până la 38 e o eternitate. Au trecut ca o clipă... Moment cu moment, mi-am trăit viața așa cum am visat-o și m-am bucurat de fiecare etapă a ei cu intensitatea cu care mă bucur acum. Și cred că dacă mâine aș redeveni copilul de ieri viața mea ar arată tot așa...

Am 38 de ani, iubesc, sunt sănătos, am o familie și cea mai frumoasă copilă din Univers, iubita visurilor și cea mai bună prietenă. Avem un motan pufos și stăm la o casă cu curte. Am niște părinți frumoși și o bunica care-mi ascultă muzica pe Youtube. Iubesc zâmbetul mamei așa cum iubesc rigoarea tatălui meu sau mâinile bunicii mele. Am un frate de 31 de ani, deseori, mai mare decât mine și foarte mulți prieteni buni. În plus, am niște vecini exemplari, iar când ies pe stradă lumea îmi zâmbește și îmi spune domnu' Smiley...



Sunt bucuros, că un muritor, pur și simplu pentru că sunt. Pentru că mă trezesc dimineață la soare, pentru că iubesc și primesc iubire, pentru că tura mea de carusel îmi lasă un zâmbet mare pe față... E zâmbetul cu care-ți scriu acum că viața trece și că avem puterea să o încetinim și să ne bucurăm de ea. Vă mulțumesc pentru că faceți parte din viața mea”, a scris Smiley, în descrierea unei fotografii în care apare alături de iubita lui, Gina Pistol.

Smiley a devenit tătic pentru prima oară la începutul anului 2021, iar aniversarea de 38 de ani e cu atât mai specială. El va fi alături de fetița lui și iubita sa, Gina Pistol, care sunt în prezent tot ce are artistul mai frumos.

Cântărețul și prezentatoarea Chefi la cuțite formează un cuplu din 2017, deși ei se cunosc de mult mai mulți ani. După ce a rămas însărcinată, Gina Pistol dezvăluia de ce a preferat să țină relația departe de ochii curioșilor.

„De ce ne-au trebuit trei ani? Pentru că este o poveste normală, ca orice altă poveste dintre un el și o ea. Nu ne place ca fiecare să-și dea cu părerea cine e mai bun pentru mine sau cine e mai bun pentru el. Oamenii tind să facă lucrul ăsta și cumva ne-am protejat!”, spunea Gina Pistol. În prezent, Smiley și iubita sa își ocupă timpul cu micuța Josephine și pe zi ce trece se descurcă tot mai bine din postura de părinți.

Când se căsătoresc Gina Pistol și Smiley

Cântărețul nu ar risca să o piardă pe Gina Pistol, deși prezentatoarea Chefi la cuțite nu are o problemă că nu a îmbrăcat rochia de mireasă până acum. Smiley a declarat înainte ca fetița lui să vină pe lume că ia în calcul posibilitatea ca el și Gina Pistol să-și unească destinele în fața ofițerului stării civile.

Ce semnifică brățara cu șnur roșu pe care Gina Pistol a legat-o la piciorul lui Josephine

„Cu Gina Pistol nu a fost o dragoste la prima vedere. (…) Nu exclud căsătoria”, a declarat artistul, în podcastul lui Damian Drăghici.