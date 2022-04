Smiley i-a făcut o propunere surprinzătoare Andrei, în direct! Artista nu s-ar fi așteptat la un asemenea gest

In articol:

Ultima ediție a emisiunii de talente, pe care Smiley o moderează alături de Pavel Bartoș, s-a lăsat cu surprize neașteptate. Modul în care una dintre concurente a interpretat melodia artistului, intitulată "De unde vii la ora asta?", l-a împins pe iubitul Ginei Pistol să-i facă Andrei o propunere de zile mari.

Propunerea lui Smiley a luat-o prin surprindere pe Andra

Georgiana, o adolescentă de 18 ani, a lăsat cu gura căscată o sală întreagă, după ce a interpretat în manieră populară una dintre cele mai cunoscute melodii ale lui Smiley. Artistul a fost atât de încântat de rezultat, încât i-a lansat Andrei o propunere surprinzătoare în direct, în fața camerelor de filmat. Iubitul Ginei Pistol a considerat că soția lui Măruță ar avea parte de un succes răsunător, dacă ar scoate varianta folclorică a piesei "De unde vii la ora asta?":

Andra [Sursa foto: Captură TV]

"Smiley: Băi Andra, mai știi când ți-am zis să faci melodia "De unde vii la ora asta?" pe varianta populară? Atunci când am scos piesa! Mi-a cântat fata asta (n.red. concurenta) în varianta populară și mi se pare super. Fă melodia asta cu frații Advahov, o să rupi internetul, e ireal!

Andra: Da, da, așa e! Vorbesc cu ei (n.red. cu frații Advahov).", a fost discuția celor doi.

Smiley [Sursa foto: Captură TV]

Smiley, omul din spatele scenei

Smiley nu numai că este unul dintre cei mai apreciați artiști din România, ci este și un adevărat mentor pentru mulți dintre colegii săi de breaslă. Printre soliștii pe care iubitul Ginei Pistol i-a îndrumat la începutul carierei se numără și Juno, care are numai cuvinte de laudă la adresa artistului: "E un om cu care mă înțeleg foarte bine uman și artistic și am avut norocul să fiu unul dintre oamenii la care să vadă talentul și potențialul meu, dar dincolo de momentul prezent, s-a uitat departe. A citit din momentul în care m-a auzit, de la primele sesiuni în care efectiv m-a lăsat să scriu pentru el cu super mare încredere.

Am stat cu el în studio și am scris și am învățat de la el mult. Sunt sigur că mi-a grăbit super tare procesul de evoluție, faptul că l-am avut ca mentor. Și, în același timp, l-am avut ca mentor și în viață și sunt un tip destul de problematic în felul meu. Am avut o grămadă de dăți în care a stat și a vorbit cu mine o grămadă de chestii serioase de viață.", a declarat Juno, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.