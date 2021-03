Smiley i-a surprins pe toți cu ultimul mesaj emoționant: ”Sunt îndrăgostit…”

In articol:

Smiley, Gina și fetița lor au ajuns acasă, de curând. Cei trei sunt bine, sănătoși, ața cum spunea chiar artistul într-un mesaj video, transmis sâmbătă.

” Hello. Salutare, tuturor. Vă pupăm cu drag. Aflați despre noi că suntem bine, în special Gina. Fetița noastră este foarte bine, am trecut cu bine peste prima noapte acasă. Am ajuns cu bine acasă, le mulțumim tutoror celor care ne-au trimis mesaje, urări, sfaturi și energie pozitivă.Cea mai frumoasă surpriză și cel mai frumos cadou a fost din partea fiicei noastre, care este sănătoasă și este minunată.

Abia așteptăm să se facă mare, să-i povestim cât de multe mesaje a primit și cât de mult s-au bucurat oamenii pentru nașterea ei”, a spus Smiley, în clipul video de pe Facebook.

Cântărețul și iubita lui sunt în culmea fericirii alături de micuța lor, abia venită pe lume. Duminică, Smiley a postat încă un mesaj emoționant pe contul lui de Instagram, acolo unde s-a declarat îndragostit!

”Sunt îndrăgostit iremediabil…”, a fost mesajul scris de Smiley, alături de piesa pe care i-o dedică minunii din viața lui.

Smiley, piesă pentru fiica lui

„Până la tine” a fost lansată pe 12 martie și îi este dedicată fiicei lui Smiley. Acesta a vrut să-și exprime sentimentele așa cum știe el mai bine, printr-un cântec, iar ce a ieșit îți ridică efectiv parul în sus și îți face pielea de găină.

"Până la tine nu credeam/

În dragostea promisă în stele sau în zodiac/

Dar visele te prevesteau/

Și vocile din capul meu îmi repetau/

Că o privire va fi de ajuns/

Că tu vei da tot ce nu am avut/

Că o să iei tot din ce sunt/

Și o să mă faci mai mult.

Și deodată capată sens orice/

Când te iubesc cu sufletul, trupul și numele./

Ce povesteau în cărți și filme/

S-a deverit acum la mine", sunt doar câteva dintre versurile piesei.