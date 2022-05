Smiley, ipostaze intime cu o actriță: "Se întâmplă anumite lucruri… pasionale"

In articol:

Smiley și-a surprins fanii cu un nou proiect, de data aceasta mai special. Artistul a acceptat să interpreteze rolul personajului principal în filmul "Legații", în care joacă și alte nume cunoscute din showbiz-ul românesc.

Adevărata provocare a venit, însă, atunci când a fost nevoit să filmeze o scenă intimă cu actrița Andrada Popa, în vârstă de 24 de ani.

"E o scenă cu mine și Smiley, în care se întâmplă anumite lucruri… pasionale"

Actrița Adrada Popa a dezvăluit că ea și Smiley nu prea s-au simțit în largul lor, atunci când au fost nevoiți să filmeze o scenă mai îndrăzneață, care a apărut în "Legații". Deși filmările au avut loc acum doi ani, tânăra își amintește și acum că ea și artistul au avut parte de un incident neașteptat la prima dublă: "În afară de faptul că eram legați și eram în pandemie, e o scenă cu mine și Smiley, în care se întâmplă anumite lucruri… pasionale. Trebuie să te uiți, dacă nu te-ai uitat. E o scenă în care, noi, legați acolo, ne-am gândit 'hai că ar fi o idee bună să aprindem focul', la figurat, în pădure.

Scena dintre mine și Smiley a fost probabil cea mai așteptată de către colegii de platou, care au făcut toate glumele posibile și imposibile timp de 3 săptămâni. Secvența a rămas printre ultimele de filmat, așa că am avut destul timp să mă stresez. Deși pe TV nu apar decât 10-15 secunde, noi am filmat duble din toate unghiurile. Îmi aduc aminte că prima dublă a început cu stângul. A trebuit să îl împing pe Smiley pe spate, iar el mi-a pus piedică din greșeală și am căzut unul peste altul și ne-am dat cap în cap. Nu pot să spun că a fost o scenă grea, dar a fost cu siguranță o provocare.", a mărturisit actrița, pentru click.ro.

Reacția Andradei Popa, când a aflat că va juca alături de Smiley

Andrada Popa a recunoscut că a avut mari emoții atunci când a aflat că va face parte din același proiect cu Smiley, căci este o fană înfocată a artistului. Deși scenariul a fost destul de neașteptat, actrița susține că experiența a fost una frumoasă: "Eu, când eram mai mică, am fost, ca orice om, fan Smiley și când am citit scenariul am zis: 'Aoleu, nu pot să cred că se întâmplă treaba asta!'.

Dar a fost o experiență foarte mișto. Eu spun că a ieșit ce trebuie. Vă invit să vedeți filmul în care mai joacă Nicole Cherry, Ștefania și Speak, Skizzo Skillz sau David Ioniță aka Keed, solistul din trupa Șatra B.E.N.Z", a adăugat Andrada Popa.