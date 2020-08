Smiley este un viitor tătic

După ce chiar astăzi, 19 august, presa din România s-a bucurat de zvonurile care s-au dovedit a fi adevărate și confrom cărora Gina și Smiley vor avea un copil, cântărețul a trecut prin momente mai puțin plăcute.

Acesta a fost oprit de poliție în timp ce conducea pe drumul spre casă, de la mare, cu 25 de km/h în plus, peste viteza maximă admisă pe autostradă. Gina Pistol, viitoarea mămică, se afla în dreapta sa.

Cântărețul mult-iubit a fost amendat cu suma de 580 de lei, deoarece a condus cu 155 de km/h. Ulterior, Smiley a postat un mesaj extrem de aprciat de fanii lui, pe o pagină de socializare.

Viitorul tătic a demonstrat că și-a învățat lecția, postând un text în care își exprima părerea de rău față de acest eveniment și a menționat și faptul că respectă regulile și îi îndeamnă pe toți să facă la fel.

”As vrea sa aflati asta de la mine. Am fost testat antidrog de catre Politia Romana care organizeaza filtre in drum spre mare. Desigur ca am iesit negativ. Din pacate, am picat un alt test: cel de viteza. Am depasit viteza legala de pe autostrada cu aproape 25 km/h. Am luat amenda, asa cum era firesc, insa imi pare rau, in primul rand, pentru ca am dat un exemplu prost. Sunt un om care crede in reguli si in necesitatea respectarii lor, ceea ce va indemn pe toti sa faceti pentru siguranta, normalitatea si linistea noastra a tuturor.”, a fost mesajul postat de Smiley, care a primit un feedback extrem de pozitiv din partea fanilor!