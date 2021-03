Smiley, pus în dificultate de o cântăreața cunoscută! Ce a putut să îi spună de față cu toată lumea: ”Te pup, nu te-am uitat”

In articol:

O fostă concurentă a revenit la emisiunea de talente, pentru a încânta o țară întreagă cu numărul ei. Adriana Popescu, în vârstă de 43 de ani, din Satu Mare, a propus un număr extrem de intersant. De meserie arhivar, aceasta a suprins pe toată lumea când și-a prezentat colecția de rochii făcute din extensii de păr.

Totuși, printre modelele care au venit cu Adriana Popescu era și o cântăreață celebră, care l-a pus pe Smiley în dificultate. Este vorba chiar de Bianca Rus, fosta concurentă de la Bravo, ai stil! Celebrities. Se pare că frumoasa blondină nu a stat prea mult pe gânduri și i-a transmis un gând sincer prezentatorului. ” Te pup, Smiley. Nu te-am uitat cu melodia”, a spus ea.

Citeste si: Bianca Rus, reacție dură pe rețelele sociale după ce a părăsit competiția Bravo, ai stil! Celebrities! "Jurații au uitat să se mai uite..."

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Cu toate acestea, iubitul Ginei Pistol a rămas șocat, pentru că preț de câteva minute nu a recunoscut-o pe artistă, ținând cont de faptul că aceasta a slăbit peste 60 de kilograme.

Smiley a avut nevoie de confirmarea celor din jur pentru a fi sigur că e vorba chiar de Bianca Rus.

Bianca Rus[Sursa foto: Captură YouTube]

Bianca Rus a slăbit spectaculos

Bianca Rus a slăbit spectaculos și este mai frumoasă ca niciodată. După ce și-a făcut operația de micșorare a stomacului, vedeta a ținut un regim extrem de strict, toate acestea pentru a ajunge la silueta mult dorită.

Citeste si: Bianca Rus a recurs la o nouă intervenție estetică! Cum arată acum fosta concurentă de la „Bravo, ai stil! Celebrities”

”Lumea nu știe, dar eu după operație, m-am închis în sală trei luni. Am dispărut, am plecat acasă la Satu Mare și nimeni nu m-a văzut. Am ținut un regim foarte drastic, am ținut exact dieta care mi s-a dat după operație. Făceam 3-4 ore de sport pe zi. Trei luni de zile asta am făcut. Sport și dietă! Atât. Asta a fost viața mea”, a povestit Bianca Rus într-un live pentru pagina de Facebook WOWbiz.ro.