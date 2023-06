Smiley și CRBL, despre drumul spre succes. Ce dificultăți au întâmpinat cei doi artiști înainte de a deveni celebri: „Alții făceau bani, iar noi făceam doar carieră”

In articol:

Smiley și CRBL sunt doi dintre cei mai urmăriți și îndrăgiți artiști din țara noastră. De-a lungul timpului au reușit să-și clădească cariere de succes și să scoată hit după hit. Melodiile lor, dar și mișcarea scenică, au cucerit întotdeauna inimile publicului, motiv pentru care au adunat de partea lor o mulțime de fani care le stau alături la orice pas și îi apreciază datorită talentului și carismei

lor.

Totuși, drumul spre succes a fost destul de dificil și anevoios pentru cei doi. Chiar dacă acum și-au creat un renume în industria muzicală și în televiziune, au avut de trecut câteva obstacole.

Puțini știau cum s-a format trupa Simplu, cu care Smiley și CRBL s-au lansat. Invitat în cadrul podcastului lui Radu Țibulcă, CRBL a vorbit despre începutul acelui proiect, dar și despre viața lor din acea perioadă.

CRBL, despre drumul spre succes

Pe Smiley și CRBL îi cunoaște toată lumea și au o mulțime de urmăritori, însă cei doi au pornit de jos. Ba mai mult decât atât, atunci când s-au lansat în industria muzicală, nu o duceau foarte bine din punct de vedere financiar, motiv pentru care strângeau bani chiar și să mănânce la restaurante, mai ales că banii trupei erau împărțiți la șase persoane.

Au fost momente în care au cântat chiar și pe telefoane mobile și au fost la un pas de scandal, însă nu regretă nimic din toate acestea.

„Eram o trupă celebră, ne vedea o țară întreagă pe TV, dar noi mergeam cu autocarul de la Pitești la București, strângeam bani să mâncăm la fast food. Am cântat în TIR, am cântat pe gogoșari, pe telefoane mobile, am luat țepe, am fost la un pas să ne batem cu alții prin nu știu ce oraș că erau gagicile pe acolo.

Să nu uităm că întotdeauna banii la Simplu s-au împărțit la șase, cel puțin. Alții, din jurul nostru, făceau bani, iar noi făceam doar carieră, dar lecții sunt și astea.”, a spus artistul în cadrul podcastului lui Radu Țibulcă.

Smiley și CRBL au făcut eforturi pentru a se lansa în industria muzicală

Smiley și CRBL au fost tot ce le-a stat în putință pentru a se lansa în muzică. Au făcut eforturi financiare considerabile, s-au mutat în București pentru a fi mai aproape de eventualele oportunități și își economiseau toți banii pentru a putea reuși să iasă în oraș. Deși la începutul anilor 2000, atunci când au început să facă primii pași spre carieră, nu o duceau foarte bine, acum cei doi se pot mândri cu carierele lor.

Au reușit să rămână în lumina reflectoarelor de foarte mulți ani, iar astăzi se bucură de un succes răsunător. Mai mult decât atât, cei doi au rămas prieteni foarte buni și în prezent, chiar dacă la un moment dat drumurile lor s-au separat.

„Eu și Smiley am rămas cei mai vizibili pentru că ne-am dorit treaba asta. Pentru noi, muzica a avut întotdeauna prioritate. În cazul meu, nu neapărat muzica, cât acest showbiz, acest divertisment”, a mai spus CRBL în cadrul aceluiași podcast.

Smiley și CRBL, despre drumul spre succes [Sursa foto: Facebook]