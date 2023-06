Smiley și Gina Pistol au crezut că nu văd bine! Cu cine s-au întâlnit în Franța, în timp ce se aflau în luna de miere. Aproape că au dat nas în nas pe plajă

In articol:

Smiley și Gina Pistol se bucură de o superbă lună de miere în sudul Franței, mai exact în Saint-Paul-de-Vence, un sat de pe Coasta de Azur. Cei doi tineri proaspăt căsătoriți au început să le arate urmăritorilor de pe Instagram locurile pe care le vizitează în vacanță, postând filmulețe pe rețeaua de socializare în care povestesc cum se distrează.

Astăzi, Gina și Smiley au mers la plajă, acolo unde nu le-a venit să creadă peste cine au dat!

Cântărețul și soția sa au mers astăzi pe plajă la Cannes pentru a se bucura de momentele de relaxare din luna de miere. Ajunși acolo, cei doi îndrăgostiți au întâlnit un bărbat care semăna cu actorul Tom Hanks, însă vedetele nu și-au putut da seama dacă era chiar el. Smiley a postat pe pagina sa personală de Instagram un filmuleț în care se poate vedea bărbatul care îi seamănă celebrului actor.

„Hai să vă spun cum am dat peste Tom Hanks pe plajă la Cannes! Am început dimineața cu un mic dejun corespunzător: fructe, legume și croissant original, de la mama lui. Apoi am plecat frumușel către Cannes. La Cannes am prins vreme minunată… bărci multe parcate, nicio barcă parcată pe dos. Și mulți actori celebri, din ce în ce mai celebri, care ascundeau reparațiile. Uite aici ne asemănăm bine cu francezii! La fel se lucrează și la noi, în drum spre mare, în plin sezon, că așa se face. Am poposit și pe plajă, unde credem noi c-am dat peste Tom Hanks”,

a povestit Smiley în filmulețul pe care l-a postat pe Instagram.

Ce locuri vizitează Smiley și Gina în luna de miere

În jurnalul de călătorie postat pe Instagram, Smiley și Gina Pistol le-au dezvăluit internauților că s-au plimbat pe străduțele din Cannes și au vizitat chiar și celebrul teatru unde are loc Festivalul de Film de la Cannes. De asemenea, cei doi îndrăgostiți au mers și în orașul Antibes la o expoziție de artă. Vedetele și-au încheiat ziua savurând o înghețată, dar au rămas cu gândul la bărbatul misterios de pe plajă, care semăna cu Tom Hanks.

„Am mai mers un pic pe străduțe ca să compensăm pentru cât am fi înotat. Am văzut și celebrul teatru unde se desfășoară Festivalul de Film de la Cannes, apoi am pornit spre Antibes, un orășel minunat tot pe coastă. Acolo ne-am plimbat din nou pe străduțe și am mers la o expoziție Picasso, unde, pe lângă tablourile pe care le-am admirat din toate pozițiile ca să ne dăm seama ce a vrut să spună artistul, am găsit și o colecție de emoji făcută tot de Picasso, pe farfurii de lut. Hai că asta nu vezi în fiecare zi! Am plecat un pic mai culturalizați decât am venit și am mers să discutăm despre ce am văzut la o înghețată delicioasă. Superbă zi am avut, dar încă ne-a rămas gândul la Tom Hanks. O fi fost sau n-o fi fost el?! Voi ce credeți? Hai că ne vedem mâine! Sper…”, a încheiat Smiley episodul de astăzi din jurnalul de călătorie.