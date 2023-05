Smiley și Gina Pistol, nuntă atipică! Au stabilit de pe acum ce tradiție nu vor păstra în ziua cea mare: "Să mă duc să ce? Nu vreau"

In articol:

Gina Pistol și Smiley au hotărât să-și ducă relația la un alt nivel. Cei doi au anunțat de curând că se pregătesc de nuntă, după ce artistul a ținut secret faptul că a cerut-o în căsătorie pe blondină anul trecut.

Și cum marele eveniment se apropie cu pași repezi, fosta prezentatoare TV a dezvăluit și câteva detalii despre organizarea petrecerii. Ea și Smiley au stabilit deja că nu vor ține cont de unele tradiții.

Gina Pistol și Smiley nu vor să audă de prea multe tradiții la nunta lor: "Să mă duc să ce? Nu vreau"

Gina Pistol și Smiley au pus deja la punct unele detalii legate de nuntă. După cererea în căsătorie, artistul și mama fetiței lui par nerăbdători să devină soț și soție. Fosta prezentatoare își dorește ca totul să fie perfect, astfel că vrea să organizeze petrecerea din timp.

A stabilit deja că va avea două rochii de mireasă, însă nu vrea să audă de prea multe tradiții. Gina spune că nu se pune problema să fie furată de la propria nuntă, așa cum se obișnuiește:

"Gina Pistol: O să am două rochii. Am văzut una, aștept să fie gata.

Smiley: Noi nu suntem pe tradițional.

Gina Pistol: Nu (se fură mireasa). Mă voi apăra, pe mine nu mă fură nimeni. O să fie o petrecere super mișto și nu vreau să pierd momente de la petrecerea noastră. Ca să mă duc să ce? Nu vreau.", au mărturisit Gina Pistol și Smiley, în cadrul unui clip postat pe YouTube.

Cum a cerut-o Smiley în căsătorie pe Gina Pistol?

Smiley și Gina Pistol s-au logodit în urmă cu un an, cu doar câteva zile înainte de Crăciun, dar au preferat să păstreze discreția în privința acestui lucru. De curând, însă, când le-au dat vestea cea mare și fanilor, au dezvăluit și cum a decurs cererea în căsătorie. Artistul susține că s-a pregătit mult timp pentru acest moment important:

"Gina Pistol: Era într-o seară normală de familie, noi trei, pregăteam baia fiicei noastre, spălam cada și eram plină de spumă și Andrei se juca cu Josephine în dormitor și m-a strigat. Am ieșit din baie cu mâinile pline de spume și mă uitam la ei, iar Josephine avea o cutiuță în mână și Andrei a început să spună ceva, dar n-am auzit începutul că mă întrebam de unde a luat cutia, rodea la ea. Nu mi-am dat seama că e o cutie care ascunde un inel.

Smiley: Nici nu auzea ce zic și eu chiar m-am gândit cum să o zic.

Gina Pistol: L-am văzut emoționat, n-am auzit începutul, dar i-am văzut emoția pe față.

Smiley: Momentul îl aveam în cap de mult timp, cred că dinainte să se nască Josephine sau să aflu că e gravidă. Ea nu știa, dar se petrec foarte multe lucruri în capul meu de care nu știe nimeni. M-am gândit la multe variante. Puteam să fac cu artificii, nebuneli, prieteni, să fie într-un loc special, ca în filme și, cumva, m-am gândit că trebuie să fie un moment al nostru cu care suntem obișnuiți. Mi s-a părut că suntem doi oameni normali, cu o viață normală, iar cererea în căsătorie trebuie să fie normală, la noi în casă, împreună cu fiica noastră, pentru că e un moment care ne afectează pe toți. A fost în decembrie, acum un an și jumătate, pe 22.(...) Nu-mi imaginam că Gina o să fie plină de spume, la propriu și atunci când o voi cere în căsătorie. Eu n-am știut că ea n-a auzit, am crezut că-mi soarbe fiecare cuvânt și dacă mă întrebi ce am zis, nu mai știu. Sunt sigur că o să fie un moment pe care o să-l țină minte toată viața chiar dacă nu a fost ca în filme. A fost o comedie romantică, ca în filmul nostru. A fost cu lacrimi, îți dai seama.", au povestit Smiley și Gina Pistol, în mediul online.