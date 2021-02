Smiley și Gina Pistol și-au văzut fetița! Reacția neașteptată a cântărețului: „Nu are nasul meu, deci e ok”

In articol:

Smiley și Gina Pistol sunt în culmea fericirii! Cei doi urmează să devină părinți pentru prima dată în mai puțin de o lună, iar anunțul a fost făcut chiar de cântăreț. Într-o intervenție video la o emisiunea televizată, Smiley a dezvăluit că amândoi sunt foarte emoționați să devină părinți.

„Nu știm exact data, mai durează o lună și un pic. Suntem emoționați. De la o vreme, lumea îmi spune Smiley tăticul, nu simplu, Smiley!”, a declarat viitorul tătic.

Smiley a dezvăluit că au pregătit totul pentru venirea fetiței pe lume. Viitorii părinți și-au renovat casa, în special camera fetiței lor. La ultima vizită la doctor, ei au văzut-o pe fetița lor la ecograf. Cântărețul susține că fetița lui nu îi va moșteni nasul, lucru care îl bucură.

„Avem tot, am pregătit totul. Suntem înarmați până în dinți. Am renovat o parte din camera fetiței, urmează să mai luăm mai multe cât de curând. Dar avem pătuț, cărucioare, scaun de mașină… Abia aștept. Sunt un pic emoționat, că nu sunt foarte îndemânatic. Sunt încântat că e fetiță! La ecografie am văzut că nu are nasul meu, deci e ok. Cred că o să fie foarte frumoasă”, a mai adăugat Smiley.

Motivul pentru care Smiley stă tot mai puțin pe acasă: „Mai mult am stat la studio”

Smiley și Gina Pistol sunt foarte entuziasmați și emoționați de acest capitol din viața lor.

Cântărețul a dezvăluit că a pregătit mai mult timp la studio decât acasă pentru că au avut multe renovări de făcut.

„La mine în casă stau cât mai puțin în momentul de față pentru că este in reconstrucție. E sindromul ăla al mamelor care pregătesc cuibul pentru venirea copilului. E aproape gata totul, suntem pe ultima sută de metri. Mai mult am stat la studio, cu pretextul că am de terminat albumul nou. Începutul lui martie este programat să vina copilul, dar se poate întampla orice.

Conștientizez din ce în ce mai mult că mai este o lună și mi se schimbă viața radical. În fiecare dimineață mă trezesc mai entuziasmat decât ziua precedentă. Voi trăi niște lucruri pe care nu le-am mai trăit niciodată. Voi avea un prieten nou”, a declarat Smiley, la o emisiune televizată.