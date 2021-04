SMS-uri, felicitări și urări de Paște fericit 2021. Cele mai speciale mesaje cu ocazia Învierii Domnului

In articol:

În anul 2021, Paștele catolic este sărbătorit în data de 4 aprilie, în timp ce Paștele ortodox este celebrat de creștini în data de 2 mai.

SMS-uri, felicitări și urări de Paște fericit 2021

Sărbătoarea aduce cu sine liniște sufletească și parfum de cozonac.

Învierea Domnului este una dintre cele mai spirituale sărbători pentru lumea întreagă. Pentru a marca evenimentul, le poți aminti celor dragi cât de mult îi prețuiești printr-un mesaj deosebit de Paște.

În cele ce urmează îți propunem câteva dintre cele mai frumoase urări și felicitări pe care le poți trimite apropiaților.

„E totul gol, lipsit de miez. Nu e iubire, nu e crez, ce este bun e aruncat. E-o lume nouă, în păcat că uiţi să ierţi ce-i de iertat chiar de HRISTOS A ÎNVIAT!”

„Învierea Domnului să-ţi umple sufletul de lumină, ochii de lacrimile bucuriei, mintea de gânduri frumoase şi inima de iubire! HRISTOS A ÎNVIAT !”

„Azi, în zi de sărbătoare să coboare liniştea şi pacea. Minunea învierii lui Iisus să dăinuie în inimile voastre, să vă lumineze viaţă şi să vă aducă renaşterea credinţei, speranţei, bucuriei cu bunătate şi căldura în suflete! Hristos a Înviat!”

„Anul acesta iepuraşul o să vină la tine încărcat cu bunătăţi şi o să-ţi dea plicul cu cei o sută de pupici de la mine.”

„Azi, în zi de sărbătoare să coboare liniştea şi pacea. Minunea Învierii lui Iisus să dăinuie în inimile voastre, să vă lumineze viaţa şi să vă aducă renaşterea credinţei, speranţei şi bucuriei cu bunătate şi căldură în suflet. Hristos a înviat!”

„Lumina şi căldura Paştelui să ne încălzeasca sufletele, să ne lumineze minţile, să ne deschidă inimile spre iubire, credinţa şi iertare.

Să fim mai buni, să ne bucurăm din plin de frumuseţea tuturor lucrurilor care ne înconjoară şi să dăruim iubire celor dragi. Sărbători Fericite!”

„Azi, in zi de sărbătoare sa coboare liniştea si pacea. Minunea invierii lui Iisus sa dainuie in inimile voastre, sa va lumineze viaţa si sa va aducă renaşterea credintei, sperantei, bucuriei cu bunătate şi căldura in suflete! Hristos a Înviat!”

Cele mai frumoase mesaje de Paște

„Lumina Sfintei Învieri sa pătrundă în sufletul si in inimile voastre bucurându-vă de minunea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos!”

„În noaptea Învierii, când clopotele bat,/Cu lumânări aprinse, cu sufletul curat,/Să spunem împreună… Hristos a înviat!”

„Iisus să îți ierte păcatele, lacrimile Maicii Domnului să îți spele necazul din suflet, lumina Învierii să îți readucă speranța. Hristos a înviat!”

„Sărbători fericite alături de cei dragi, să aveți parte de multă căldură în suflet și în casă, bucurie în inima și multă sănătate și putere de muncă.”

„Taină învierii… ce nu am da să o primim,/Doar prin iertare și iubire o găsim,/Un gând curat și luminat, afară clopotele bat,/Hristos a înviat!”

„Să-ți fie viață pufoasă că un cozonac, fără griji că a unui miel, colorată că un ou de Pașți și luminoasă că Ziua învierii!”

„Ou înroșit, miel rumenit, cozonac mărit, Paște fericit!”

„Fie că sfânta sărbătoare a învierii domnului să-ți aducă cele 4 taine divine: încredere, lumina, iubire, speranța.”

„Iepurașul mustăcios/E de Paște norocos,/Nu-ți lasă cadou în ghete,/Are el alte secrete:/Pască, oul înroșit, cozonac, mielul fript/Și un Paște Fericit!”

„Umblă veste-n tot orașul cum că vine iepurașul/Să v-aducă pe-nserat/Paște bun și Luminat!

Mesaje haioase pentru Sărbătorile Pascale

„Redescoperă sentimentele sincere ce ţi se adăpostesc în suflet, fii mai bun cu cei ce au nevoie de dragoste şi sprijin şi la fel de iubitor şi plin de caldură cum numai tu ştii să fii!”

„Iepuraşul mustăcios, e de Paşte norocos. Nu-ţi lasă cadou în ghete, are el alte secrete: pască, oul înroşit, cozonacul, mielul fript şi un Paşte fericit!”

„Un iepuraş cu boticul alb, a venit la voi în prag. Să v-aducă oul roşu, care să vă umple coşul. Hristos a înviat!”

„Mai bine dau MESAJE DE PAŞTE decât să fac minute adiţionale. Mi-am dat salariul că să umplu masă de bucate tradiţionale.”

„Simte-te bine de Paşte şi înfruptă-te cu bucate. Bucură-te că daltonistul când vede ouă colorate.”

„Sper să nu te ocolească iepuraşul nici anul acesta, deşi ştiu că nu ai fost atât de cuminte precum încerci să pari!”

„Un gând curat, un miel împănat, un ou înroşit, cozonac îndulcit, un vin de-ai bea, HRISTOS va Înviat!”