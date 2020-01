Andreea Pirui și Livian au fost foarte aproape de a avea o relație extrem de serioasă la Puterea dragostei, la începutul sezonului 2, și doar anumite joculețe nevinovate, dar și apariția Biancăi Comănici în schemă, au dus la o separare neașteptată, ba chiar și la discuții dure.

Acum însă, lucrurile s-au schimbat, și, la mai bine de cinci luni de la cele întâmplate între ea și băiatul lui Nelson Mondialul, Andreea a spus ce a simțit despre Livian. ”Ce a fost cu el a trecut, a fost acum câteva luni, și NU, noi nu am avut o relație foarte strânsă. Cu Livian a fost o atracție, ne-am plăcut, dar nu a fost să fie, nu a funcționat, pentru că el s-a îndrăgostit de Bianca și gata. Ei sunt și apropiați de vârstă și mă gândesc că Dumnezeu le face pe toate cu un scop”, a comentat blonda, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro

Ce a zis Nelson despre Andreea Pirui acum câteva luni! ”În 95, ne-am întâlnit într-o discotecă”

În mod surprinzător, între Andreea și Livian s-a interpus la un moment dat și Nelson Mondialul, care avea să facă o declarație șoc referitoare la trecutul său și….al frumoasei concurente, printr-o întrebare capcană pusă în mediu online. ”E mai bun fiu-su sau taică-su la pat?”, lăsând să se înțeleagă că Pirui ar fi avut o legătură de alt gen cu ea, lucru ce a stârnit furia femeii în casa Puterea dragostei, chiar și multe lacrimi.

Reacția fetei avea să îi îmblânzească puțin pe tatăl lui Livian, care, câteva zile mai târziu, în direct, prin telefon, în fața prezentatoarei Andreea Mantea avea să fie mai precaut., a spus Nelson, care a mai marșat și pe faptul că dacă ea va lupta pentru fiul său Livian, el îi va face nuntă mare în Turcia!

Citeste si: Ella de la Puterea Dragostei, însărcinată!? Mariana a avut o ieșire nervoasă

Citeste si: Concurenții Puterea Dragostei au petrecut Revelionul la munte! Cum au fost surprinși și cine s-a văzut pe ascuns

Andreea Pirui a spus totul despre Nelson Mondialu! ”Am avut certuri serioase, fiindcă a zis lucruri neadevărate și este normal să te enervezi”

Concurenta a preferat să nu dea atunci curs mai multor discuții,însă nu a uitat nimic. Întrebată de o echipă de reporteri WOWbiz.ro prezenți la Istanbul dacă a dat ochii cu Nelson Mondialul atunci când acesta a venit în casa Puterea dragostei, ea avea să clarifice totul odată pentru totdeauna.

Andreea Pirui a spus totul despre Nelson Mondialu, pe care nu îl mai consideră chiar un tip agresiv verbal. ”Am avut altercații și cu Nelson, cu tatăl lui Livian, dar cine nu a avut în casă cu el, a zis despre fiecare câte ceva. Bine, el își face vlogg-uri, își face treaba și cam atât. Dar am avut altercații, certuri serioase, fiindcă a zis niște minciuni, lucruri neadevărate și este normal să te enervezi. Nu am dat ochi cu el personal, dar am rezolvat altfel situația și, în acest moment, suntem OK. Nu mă mai interesează alte discuții”, a spus Andreea, în premieră, pentru WOWbiz.ro!