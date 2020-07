In articol:

Bianca de la Puterea dragostei a renunțat la Livian după ziua ei? În ciuda faptului că, în ultimele luni, Bianca Comănici s-a despărțit de Livian, dorința ei, exprimată în nenumărate rânduri, a fost aceea de a rămâne cu concurentul de la Puterea dragostei. Mai mult decât atât, înainte de a ajunge în țară, bruneta părea hotărâtă să se mute aproape de fostul iubit.

Bianca de la Puterea dragostei a renunțat la Livian după ziua ei? ”Motiv pentru care iau în calcul varianta să mă mut”

”Ne completăm perfect, iar afară din competiție, știu că totul va fi altfel. Uneori, îmi este teamă de ce va urma, însă, mă consider o femeie puternică și pot să îmi urmez calea. Și...calea mea este Livian, motiv pentru care iau în calcul varianta să mă mut la Cluj, mai aproape de el, de familia lui, și...de ce nu...să locuim și împreună”, a declarat Bianca în interviul pentru WOWbiz.ro în urmă cu ceva vreme.

Ce spunea Bianca de la Puterea dragostei despre Livian! ”M-am gândit să stau aici până după finală”

Bianca de la Puterea dragostei a renunțat la Livian după ziua ei? Bianca spunea că are de gând să își ia un apartament cu chirie chiar în Cluj, acolo unde locuiește acum Livian. Numai că planurile ei s-au schimbat atunci când s-a întors în România. Din motive doar de ea știute, concurenta de la Puterea Dragostei pare, acum, decisă să rămână în București, oraș în care are mai multe orportunități, dar și prieteni. ”Îmi iau chirie în București și m-am gândit să stau aici până după finala (n.red Puterea dragostei) și apoi să mă duc la țară să stau câteva zile. Sunt multe oportunități, am multe cunoștințe, Mary este aproape de mine, deocamdată stau la ea”, le-a spus Bianca fanilor ei.

Bianca de la Puterea dragostei a renunțat la Livian după ziua ei? ”Acum, are casa ei”

Bianca de la Puterea dragostei a renunțat la Livian după ziua ei? După aniversarea ei și revenirea acasă, Bianca și-a dus și planurile la îndeplinirfe. În urmă cu trei zile, după ce toți admiratorii ei s-au mobilizat să o ajute să aibă un loc al ei, de una singură, Biaca Comănici a reușit să își rezove lucrurile. ”Acum, are casa ei, și-a închiriat un apartament frumos în Capitală, și-a dus și lucrurile acolo. De altfel, nici nu a mai plecat din București, rămâne aici. Iar dacă Livian va decide să rămână și el aici, atunci, situația va fi și mai fericită pentru amândoi”, au dezvăluit persoane apropiate celor doi pentru WOWbiz.ro