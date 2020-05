In articol:

Vulpița l-a supărat teribil pe soțul ei, Viorel,în ultimele zile, după ce a înregistrat, în mare secret, o melodie cu Rafael, fostul concurent de la Puterea dragostei . Mai mult decât atât, apropierile dintre cei doi de la filmări l-au atacat atât de tare pe bărbatul femeii, încât, după o ceartă dură, ea și-a luat hainele și a plecat de acasă.

Vulpița de la Blegești nu pare să fi fost prea afectată de acest lucru, dimpotrivă, cu ocazia asta, și-a petrecut timpul cu Rafaelo. Cei doi s-au dus împreună la o altă emisiune, unde s-au distrat de minune, ba chiar s-au filmat în culise când dansau apropiați. Ca tacâmul să fie complet, ei și-au petrecut noaptea împreună, spre marea temere a lui Viorel. Totuși, pentru a clarifica situația, cântărețul a postat mai multe videoclipuri cu Vulpița la Instastory în care își anunțau fanii că ei doi sunt doar prieteni și nimic mai mult.

Cu ocazia asta, Vulpița a aflat de iubita secretă a lui Rafaelo, mai exact de cea pe care cântărețul a avut-o înainte de a intra în casa Puterea dragostei, în sezonul1. Este vorba despre Diana, o tânără care ar fi fost în inima bărbatului mult timp. ”Am locuit împreună la Roman timp de doi ani. Eram prietena lui și când a plecat la show-ul amoros moderat de Andreea Mantea, am hotărât amândoi să ascundem asta, însă am vorbit mereu prin mesaje. Când s-a întors din emisiune, am fost tot împreună, am filmat și un videoclip împreună”, a dezvăluit tânăra pentru WOWbiz.ro!

Piesa „Doi îndrăgostiți lulea”, lansată de Rafaelo în colaborare cu Vulpița a reușit să jungă în Trending și să îl detroneze chiar și pe Jador, fostul concurent de la Puterea Dragostei, unu dintre cei mai iubiți maneliști ai momentului.

Rafelo se bucură că melodia lansată cu Vulpița Veronica se bucură de un asemenea succes și spune că a avut încredere încă de la început că piesa va ajunge în top.

Menționez că am fost locul 1 în Austria, Italia, Cipru, locul 3 în Germania, Anglia, Scoția, locul 5 în Spania, locul 12 în Franța și Republica Moldova, locul 24 în Belgia etc”, a declarat cântărețul pentru Cancan.