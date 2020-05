In articol:

Margherita de la Clejani a provocat sâmbătă un accident rutier, în urma căruia s-a ales cu dosar penal pentru conducere sub influenţa drogurilor. Imediat după audieri, fiica Clejanilor a avut o reacție absolut bizară cu privire la modul în care s-a petrecut incidentul.

Cine se afla, de fapt, în mașină cu Margherita în momentul accidentului?

Mai mult decât atât, tânăra a susținut în fața presei că se afla în mașină cu Johnny Depp și că este vedetă de la Hollywood. Acum s-a aflat și cine era, de fapt, Johnny Depp. În mașină cu Margherita se afla nimeni altcineva decât maimuța vedetei, Liutina.

Citeste si: Andra Volos, protagonista unui videoclip desprins din viața reală: „Te-așteaptă în ușă bagajul”. Este cu dedicație pentru Bogdan? Vezi explicația ei

Citeste si: Lovitură cruntă pentru Viorica și Ioniță de la Clejani. Boala de care suferă Fulgy i-a îngenuncheat: „Nu au ce să-i mai facă. Nu se mai vindecă...”

Citeste si: S-a aflat! Ce a făcut Margherita de la Clejani înainte să se urce la volan sub influența drogurilor? Era ora 5 dimineața. Totul a fost filmat

În imaginile surprinse imediat după producerea accidentului, Margherita a fost fotografiată în braţe cu maimuţa familiei, animalul de companie a fost cu ea în ea în maşină atunci când a avut loc accidentul.

Primele declarații ale Margheritei de la Clejani după accident

După audieri, cu toate că tatăl acesteia, Ioniță de la Clejani, a încercat să o împiedice să dea declarații, Margherita a făcut-o și a spus niște lucruri mai mult decât ciudate, fără sens.

“Toate bune și frumoase… ce teste să se facă? Alcool text nu există, droguri nu există… Eu mă uitam în oglindă și îmi făceam buzele.

Nu am avut nici o problemă. Am condus bine. Mai era Johnny Depp cu mine în mașină. Am accidentat pur și simplu o mașină, veneam de la o petrecere… Eu nu vorbesc cu presa din România, eu sunt de la Hollywood”, a spus Margherita de la Clejani imediat după ce a ieșit din sediul poliției.

Declarația oficială a Poliției

„Astăzi, in jurul orei 06.00, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier care a avut loc pe bd.Gheorghe Șincai.

Conducatorul unui autoturism care circula pe bd.Gheorghe Șincai, dinspre bd.Dimitrie Cantemir ar fi pierdut controlul asupra directiei de mers și a intrat in coliziune cu un autovehicul parcat regulamentar pe prima banda de circulație.

In urma accidentului rutier nu au rezultat victime. Conducatorul autovehicului a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

Comportamentul necorespunzator și gesturile necontrolate, i-a determinat pe politisti sa procedeze la testarea conducatorului auto și cu aparatul DrugTest, care a indicat prezenta in organism a substanțelor psihoactive, context in care, acesta a fost condus la sediul INML in vederea recoltării probelor biologice. In cauza a fost intocmit dosar de cercetare penala in conformitate cu prevederile art. 336 alin.2 din Codul Penal.”