Ștefan Risipițeanu, complicele lui Gheorghe Dincă, a fost diagnosticat cu cancer la ficat! Conform informațiilor de ultima oră, Risipițeanu (46 de ani) este internat la infirmeria închisorii. Mai mult, sursele medicale au dezvăluit că partenerul lui Dincă în teribilul caz Caracal se află în fază terminală a bolii.

Dincă a acceptat ca Risipițeanu să o violeze pe Luiza

Ștefan Risipițeanu a fost desconspirat de autorități după mai multe luni în care acesta a apărut inclusiv la interviuri. În Caracal se știe că Risipițeanu nu lucra, ci trăia din ajutor social, fiind cunoscut ca având probleme cu alcoolul. De altfel, tocmai consumul excesiv de alcool i-a declanșat cancerul la ficat.

În rechizitoriul întocmit, anchetatorii scriu că Ștefan Risipițeanu a violat-o pe Luiza Melencu atunci când adolescenta a fost adusă acasă de Gheorghe Dincă. Totuși, pentru moment, procurorii nu l-au acuzat și de crimă, ci numai de viol în formă agravată.

Alexandra Măceșanu, o fată în vârstă de 15 ani, din comuna Dobrosloveni, județul Olt, a fost răpită de pe stradă de Gheorghe Dincă. La fel a pățit și Luiza Melencu, a doua victimă a „Monstrului din Caracal”, care a fost legată de pat cu un lanţ şi violată în mod repetat de Dincă și Risipițeanu.

Ce a declarat Risipițeanu despre Dincă și Luiza

Tonel Pop, avocatul familiei Melencu, a oferit detalii despre declarațiile date de Risipițeanu în fața anchetatorilor. La vremea interogatoriului, vecinul lui Gheorghe Dincă era confuz, nu știa cine este Luiza Melencu și cine era Alexandra Măceșanu.

„A recunoscut foarte greu. Nu se înțelegea dacă e Luiza sau nu. A bâjbâit, se vedea că avea lecția învățată și spune la fel ca și Dincă. Nu se știe dacă vorbea de Alexandra. Risipițeanu susține că el nu a exercitat violență asupra Luizei, fata l-a bătut, ca și cum ar fi o victimă, el venind de bună voie la un sex la care fusese invitat de Dincă. El nu a spus efectiv că da, era Luiza”, a dezvăluit Tonel Pop.

Cum se transforma Risipițeanu

Rudele apropiate ale lui lui Ștefan Risipițeanu, acuzat de procurorii DIICOT de complicitate la ororile comise de Dincă, spun că acesta avea probleme de sănătate, dar și cu băutura. Dependența de alcool îl făcea pe Risipițeanu violent. Ion Risipițeanu, fratele suspectului, a mărturisit că : „Era violent la băutură, numai pagubă ne-a adus. Vara dormea la Dincă în curte, avea grijă de găini și mai făcea treburi”, scrie Libertatea.

„Îl ținea ca pe un câine, îl plătea, nu îl plătea, el stătea acolo. Dacă a făcut-o nu am ce să-i fac. L-am ajutat destul, m-am săturat”, a mai marturisit Ion Risipițeanu. Aurelia Risipițeanu a făcut și ea dezvăluiri, spunând că :„E un om sufletist, nu credeam că e în stare de așa ceva. Avea și ieșiri violente. Știu că îl ajuta cu treburi pe Dincă, dar nu aveau o relație prea bună, nu-i dădea bani tot timpul”.

„Cu băutura avea probleme încă de mic, de când a terminat opt clase. Nu știu să fi avut vreo iubită și de la boală și băutură nici nu s-a căsătorit”, a mai spus aceasta.

Stenogramele convorbirilor lui Dincă

Gheorghe Dincă i-a povestit unui coleg de celulă că, iniţial, a vrut să arunce în râul Olt corpul Luizei Melencu, fata dispărută în luna aprilie 2019, însă apoi s-a răzgândit şi a ars cadavrul într-un butoi din curtea casei sale.

Conversaţiile dintre cei doi sunt redate în rechizitoriul trimis în instanţă de procurorii DIICOT, fiind probe importante la dosar.

„Conversaţie din data de 26.10.2019, începând cu orele 01:10:52.

Dincă Gheorghe: Păi stai să-ţi spun! Eu normal pe prima am vrut să o arunc în Olt.

Coleg celulă: Corect.

Dincă Gheorghe: Înţălegi? Am vrut să învelesc în sârmă... să dau peste sacii ăia, peste ălea. Ce m-am gândit: 'Bă omule, eu o duc la Olt...pă pod, seara. Opresc la mijlocul podului, nu vine nicio maşină din colo, din colo, se vede că dacă e bombat aşa vezi...oho, am luat-o şi ţup!' (onomatopee) Şi zic: 'Nu la Olt!'. Deşi cenuşa când a fost, după ce a fost şi n-am dus-o la Olt, mi-a venit... fiind ăla în curte şi eu lucrând... Opa!... Ştii? Am văzut...butoiul (neinteligibil), dar nicio secundă n-am stat că trebuie ars atâta, că trebuie băgat foc atâta, că trebuie făcut... atâta, n-am avut calcule făcute.

Coleg celulă: Cu butoiul ai făcut experimentul pe loc?

Dincă Gheorghe: Da' ce experiment, mă! Că nu m-am gândit la experiment sau dacă e bine sau...

Coleg celulă: Voiai să scapi de mort.

Dincă Gheorghe: PĂI DA! SĂ SCAP SĂ NU MĂ PRINDĂ.

Dincă Gheorghe: SĂ SCAP CA SĂ NU MĂ PRINDĂ, SĂ NU MĂ DUC LA PUŞCĂRIE, ÎNŢĂLEGI?

Coleg celulă: Corect.

Dincă Gheorghe: SĂ SCAP!

***

Conversaţie din data de 09.11.2019, începând cu orele 21:20:22.

Coleg celulă: Când ai băgat-o în foc... cât ai pregătit focul?

Dincă Gheorghe: Nu, NIMIC. CE SĂ PREGĂTESC FOCUL... O CÂRPĂ DĂ... DISTANŢA BĂI, DISTANŢA, DISTANŢA DE LA... ERA AŞA...

Coleg celulă: Atâta era... nu?

Dincă Gheorghe: NU... AŞA...

Coleg celulă: De foc.

Dincă Gheorghe: Distanţa de pământ.

Coleg celulă: Da, că era...

Dincă Gheorghe: Şi aici venea... au fost nişte şuruburi, VREO ŞASE ŞURUBURI PUSE AŞA... ŞI DREPTE, CA SĂ STEA SĂ NU INTRE ÎN PĂMÂNT, CĂ ERAU CAPUL ÎN JOS, D-ALEA GROASE, CU HEXAGON.

Coleg celulă: Da.

Dincă Gheorghe: ŞI LE-AM SUDAT FIER BETON CARE LE ŢINEA, CA NIŞTE PIROSTRII. ŞI PESTE ELE AM PUS SITĂ.

Coleg celulă: Da...

Dincă Gheorghe: ŞI SUB ALEA ERAU ÎNCĂ DOUĂ FIARE DATE GAURĂ ÎN BUTOI CA SĂ NU SE ÎNDOAIE ASTA SĂ CADĂ.

Coleg celulă: Corect.

Dincă Gheorghe: ERA DATĂ GAURĂ ÎN BUTOI, că eu puneam greutate, puneam aluminiu, puneam...

Coleg celulă: Şi când ai băgat acolo automat o ţinea şi pe ea fiarele alea...

Dincă Gheorghe: PE EA O ŢINEAU, DAR NU LUA FOC.

Coleg celulă: Nu lua foc aşa...

Dincă Gheorghe: Nu, nu. SE ALIMENTA CU OXIGEN PE SUB CU, PE SUB...

Coleg celulă: Şi curgea slănina, şunca?

Dincă Gheorghe: Păi am avut tablă, pe tablă a curs şi... totul a ars, totul...

Coleg celulă: Ai văzut oasele roşii?

Dincă Gheorghe: Păi da, erau roşii. Păi datorită temperaturii mari... Şi când se topea...

***

Conversaţie din data de 09.11.2019, începând cu orele 21:36:41.

Coleg celulă: Adică ai inventat noua modă de a scăpa de cadavru.

Dincă Gheorghe: SĂ ARZI ÎNCONTINUU PÂNĂ SE FAC ELE ZOB, ASTA E ŞMECHERIA. Din ce am observat eu acum de la mine, dar nu... n-am ştiut, de unde să ştiu eu de treaba asta?”