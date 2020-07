In articol:

Jador se întoarce în casa Puterea dragostei sezonul 3! După ce în primele sezoane a fost cel mai mediatizat concurent de la Puterea dragostei, Jador ar putea să marcheze și cea de a treia ediție în cazul în care se va decide să intre din nou în casă! Mai mult, dacă nu și-a găsit iubirea în trecut, atât în relația cu Simina și, în special, în cea cu Ella, ambele lăsându-se cu lacrimi și melodii de dor, ei bine, acum, el ar putea să tragă lozul norocos. ”Nu aș refuza să intru din nou în show, pentru mine, a fost o rampă de lansare și nu am să uit niciodată acest lucru. Puterea dragostei m-a ajutat să devin artistul de azi, fără această emisiune, mi-ar fi fost foarte greu”, a declarat cântărețul pentru WOWbiz.ro.

Jador, nostalgic după Simina

Pe de altă parte, dincolo de oportunitățile pe care le-a avut și le are după Puterea dragostei, Jador este nostalgic și își aduce aminte de momentele din casă, unele destul de dureroase. ”Am iubit-o pe Simina, însă nu a fost să fie sentimente până la capăt. Totuși, nu regret nimic, din ce am simțit pentru ea, s-au născut o serie de melodii care au avut mare succes la public! În ceea ce o privește pe Ella, aici, situația a fost mai complicată., o legătură cu suișuri și coborâșuri, cu multe reproșuri și neîncredere. Din acest motiv, poate nu am rămas împreună, dar viața merge mai departe!”, a mai comentat artistul.

Jador, mai intereaat de prezentatoare decât de concurente

Jador se întoarce în casa Puterea dragostei sezonul 3! În această ediție, Jador nu ar spune NU unei inviații făcute din partea producătorilor, din contră, în exclusivitate, într-un live la WOWbiz.ro, el a declarat că s-ar întoarce în casă... dar doar pentru cineva anume. ”M-aș mai duce la Puterea dragostei, însă pentru Cristina Mihaela, noua prezentatoare, este foarte frumoasă, chiar mi-a atras atenția. Dincolo de frumusețe, pare și o fire sensibilă, o persoană fină, exact așa cum îmi place mie la o femeie. Ea este motivul de a imtra în emisiune, la Istanbul ”, a spus Jador.

Jador o admiră pe Andreea Mantea

Jador se întoarce în casa Puterea dragostei sezonul 3! Jador a vorbit despre Cristina Mihaela, dar a avut numai cuvinte de laudă și despre Andreea Mantea, care s-a despărțit de Puterea Dragostei, după ce a fost prezentatoarea show-ului timp de două sezoane. ”E cea mai inteligentă femeie pe care o cunosc, cu asta trebuie neapărat să încep. Mă bucur că am cunoscut-o, că am avut onoarea de a o cunoaște, că ea m-a lăsat să o cunosc, cum e ca om. Faptul că arăta bine, că e o femeie frumoasă, nu trebuie să zic eu, că asta vede toată lumea. M-a ajutat cu multe, mi-a dat multe sfaturi bune și pentru toate acestea îi mulțumesc”, a fost mesajul lui Jador pentru Andreea Mantea, înainte de Finala Puterea Dragostei.