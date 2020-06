In articol:

Veste tristă în muzica populară. Cristina Grădinaru, o îndrăgită cântăreață din Gorj, solistă ce a încântat publicul pe scenele din zona Olteniei și nu numai, în special alături de Constantin Enceanu, este extrem de speriată în aceste momente.

Conform site-ului gazetamondenă, sora ei, Valentina a fost diagnosticată cu tumoră beningnă la picior. ”Tânăra, studentă la jurnalism în Craiova, în vârstă de doar 21 de ani a suferit o intervenție chirurgicală în urma căreia neoplasmul i-a fost extirpat, acum un an, însă din păcate aceasta a recidivat. Acum ea are nevoie de o nouă operație în Italia care costă 20.000 de euro”, au specificat jurnaliștii publicației.

”Totul este contra timp, până la sfârşitul lunii trebuie să ajungă în Italia pentru operaţie”

Mai mult, ei au prezentat și postarea disperată pusă pe adresele de socializare de un apropiat al familiei cântăreței.

„Ea e Valentina, o frumoasă tânără în vârstă de doar 21 de ani, din Ioneşti, județul Gorj, care îşi doreşte mai presus de toate să fie sănătoasă. Frumoasă Valentina, sora îndrăgitei şi cunoscutei interprete de muzică populară, Cristina Grădinaru, a primit în urmă cu ceva timp diagnosticul de tumora beningnă la picior, pe tibie. În urmă cu un an a fost operată însă din păcate tumora a reapărut, făcându-i viaţa un chin.

Valentina a găsit rezolvare la o clinică din Italia , unde trebuie să ajungă la finalul acestei luni pentru o nouă operaţie, unde i se va scoate porţiunea de os bolnavă şi înlocuită, operaţie destul de grea, dar în care îşi pune mari speranţe. Pentru asta are nevoie de aproximativ 20.000 de euro, bani pe care din păcate nu îi are.

Apelez din nou la bunătatea dumneavoastră şi vă implor să fiţi buni cu Valentina şi să o ajutaţi să poată merge pe picioarele ei. E o fată tânără, frumoasă şi cu toată viaţa înainte, merită să o trăiască frumos, pentru asta are nevoie de noi.Mâine vom ataşa un cont bancar pe care vi-l punem la dispoziţie pentru a o ajuta.

Totul este contra timp, până la sfârşitul lunii trebuie să ajungă în Italia pentru operaţie,vă rog haideţi să ne mobilizăm şi să îi fim alături. Vom crea pentru ea şi un grup unde dacă vă doriţi, aveţi posibilitatea de a scoate la licitaţie lucruri pe care nu le mai folosiţi”, s-a menționat pe facebook.

După menționarea de pe internet este clar că situația este una critică. ”Părintele Gabi Antonie Făiniși va crea un grup de tineri cu care va ajunge în Ioneşti cu o urnă mobilă unde aveţi posibilitatea să donaţi. Vom încerca să obţinem aprobare şi pentru crearea unui spectacol caritabil (în limitele legale permise) şi vom vinde bilete, exact ca la spectacolele anterioare.Vă implorăm, fiţi alături de Valentina!”, s-a mai menționat pe facebook.

O cunoscută cântăreață de muzică populară, în stare de șoc și vorbește cu durere despre ce i se întâmplă surorii ei, chiar în aceste momente, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro. ”Tot chinul a început anul trecut. Valentinei i-a apărut o tumoră și avea dureri. Am dus-o la București și am operat-o de urgență. Am sperat atunci că a trecut și nimic rău nu i se mai poate întâmpla. Însă, după un an, tumora a reapărut…Sora mea s-a plans că mă o doare iar piciorul, nu putea sta în el, așa că, am mers la mai mulți specialiști, dar a fost trimisă acasă, pe motiv că nu are nimic. Era perioada dintre Crăciun și Revelion, poate de aceea și interesul scăzut, cine știe…Cert este că noi, cei din familie, am fost panicați, și, prin telefoane și intervenții, am ajuns în Italia, la Bologna, la un control. Doctorul de acolo, ne-a cerut biopsia de la București și ne-a spus părerea lui, și anume, aceea că trebuia să o operăm! Din păcate, a venit nebunia cu pandemia și a fost imposibil să mai plecăm din țară. De trei luni, în cazul Valentinei nu s-a putut face nimic. Mai mult, acum câteva zile, ne-a spus că o doare rău de tot piciorul, iar tumora a crescut. Am luat iar legătura cu medical italian, care ne-a dat vești foarte proaste. Ne-a spus că îi este tare frică, să nu dea tumora din beningnă în malignă, fiindcă a avansat. Nu știm concret ce este, dar suntem disperați. Până la sfârșitul lunii, în cazul ei trebuie să se intervină chirurgical și ne trebuie suma aceasta de 20.000 de euro în timp scurt. În caz contrar, va fi foarte rău”, a declarant Cristina Grădinaru pentru WOWbiz.ro