Iancu Sterp se află, în aceste zile, în mijlocul unui scandal amoros, după ce, imediat după Survivor România, a decis să pună capăt relației cu Denisa, iubita pe care o avea încă din perioada în care era în casa Puterea dragostei. Mai mult decât atât, parcă pentru a-i face în ciudă fostei partenere de viață, războinicul a făcut un vlog cu Emy Alupei, faimoasa din show-ul de supraviețuire, despre care s-a spus că îl plăcea foarte mult în Republica Dominicană.

Atitudinea lui Iancu Sterp le-a adus aminte amatorilor de picanterii de comentariile făcute de mama lui în perioada Survivor România, și anume că viața ei este una demnă de o emisiune ”Din dragoste„, întrucât bărbatul său, și totodată tatăl copiilor, nu a fost niciodată ușă de biserică, iar băieții ei îl cam moștenesc.

”Eu sunt mai mică decât bărbati-miu cu zece ani, dar nici acest lucru nu l-a împiedicat să se mai ulte și la alte fete. Deși am fost tânără și doar pentru el, a umblat și i-a mai scăpat ochii și la altele, m-a trădat de multe ori”, a spus, amuzată, Geta Sterp la FanArena, care a mai specificat câte ceva. ”Suntem o familie frumoasă, cu copii minunați, dar știți cum sunt bărbații, mai se uit un pic în jur„, a declarat femeia.

Culiță Sterp a spus ce s-a întâmplat când tatăl lui a plecat de acasă

Adevăratele dezvăluri despre tatăl lui Iancu avea să le facă însă recent Culiță Sterp. Fratele lui Iancu avea să declare că nu și-a văzut tatăl acasă de șase ani! ”Tata a plecat de acasă, și nu s-a mai întors niciodată. Ne este dor de el, dar ținem legătura și ne mai vedem când putem! L-am sunat acum două luni, să văd ce mai face! El în schimb, nu a pus mâna pe telefon deloc de atunci. Este trist, dureros, dar asta este...e tata și îl iubesc atât eu, cât și frații mei indiferent de atitudinea lui față de noi”, a povestit artistul.

Iancu Sterp a fost părăsit de tatăl lui, iar mama lui face ”casting” pentru un partener de viață! ”Vreau să nu bea, să nu fumeze…”

Faptul că Iancu Sterp a fost părăsit de tatăl lui a fost comentat de mama războincului, chiar înainte de finala Survivor România, dar în stilul ei, cu umor. ”Am trecut peste probleme. Acum sunt liniștită. Pot spune chiar că sunt domnișoară, fiindcă legal nu am fost măritată niciodată cu tatăl copiilor mei. Așa că, poate găsim un domnișor… fără obligații. Cel care se înscrie la ”casting” să fie așa…ca Iancu, să aibă pătrățele, să știe să mulgă oile, să știe să dea cu coasa, să fie bărbat de casă și doar pentru mine, pentru nimeni altcineva. Eu nu sunt nici geloasă, dar dacă eu sunt corectă, vreau să fie și el la fel. În plus, vreau să nu bea, să nu fumeze…”, a menționat doamna Geta cu zâmbetul pe buze, confirmând pentru WOWbiz.ro, la emisiunea Ștafeta mixtă, că este singură.

Cum o cheamă pe mama lui Iancu de la Survivor România

Mama lui Iancu de la Survivor România a mai dezvăluit atunci și numele ei real. ”Toată lumea m-a botezat Geta Sterp. Ei bine, să știți și dumneavostră adevărul. Vreau să vă spun în premieră că numele meu real este Geta Gutiu. Niciodată nu am fost căsătorită, sunt o domnișoară (n.r. râde) cu patru copii mari și frumoși.

Nu din cauza mea nu m-am măritat cu Nicolae, tatăl lui Iancu, eu mi-am dorit din tot sufletul meu acest lucru. Orice fată își dorește să fie mireasă când este tânără, l-am și iubit din toată inima, a fost primul meu bărbat, și ultimul până în momentul de față, însă așa a fost. Am rămas însărcinată cu cel mare, am zis hai că facem nunta la anu, apoi că nu o mai facem și tot așa, am ajuns să am mai mulți copii. Nu a fost nuntă și niciun act, decât dragoste sinceră... Așa că, să stiți, de acum încolo să îmi spuneți Geta Gutiu. Pe copii îi cheamă ca pe tată-su, iar eu am rămas...”fată mare””, a spus râzând extrem de simpatica mamă a lui Iancu Sterp la ”Ștafeta mixtă”.