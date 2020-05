In articol:

Survivor România a intrat în linie dreaptă. Mai sunt opt concurenți și sezonul 1 își va desemna câștigătorul dintre faimoșii Elena, Ghiță, Emy și Cezar sau războinicii Iancu, Lola, Emanuel și Ema. Până atunci însă, încep să iasă la iveală rivalități care, până acum, nu au fost spuse! Iar unele surprind cu desăvârșire prin virulența cu care sunt dezvăluite.

De pildă, Elena Ionescu avea să dea o serie de declarații șocante, în momentul în care, la un banal joculeț de consiliu în tabără, Ghiță a întrebat-o cine a fost persoana care a enervat-o cel mai mult la Survivor România. Răspunsul faimoasei a venit imediat, fără a mai exista vreun minim timp de gândire.

”Ruby a fost o persoană care, din păcate, mi-a lăsat așa, un gust amar, pentru că eu înțeleg întotdeauna, și mai ales jocul acesta l-am înțeles până în momentul de față că este o strategie și că ne dorim cu toții să rămânem până la final sau să trecem peste anumite lucruri ca să ajungem la final, dar nu mă așteptam niciodată să îmi aud niște vorbe urâte, pe care nu le știam. Nu știu dacă a fost o minciună la mijloc, nu știu prin ce formă au fost ele spuse, dar m-a deranjat să văd că un om are atâta răutate gratuită”, a comentat faimoasa.

Elena Ionescu a atacat-o pe Ruby la Survivor România și chiar a vorbit cu ironie despre ea. ”Nu i-aș da o macetă, i-aș da o lecție. I-aș stinge puțin lumina, cu toate că nu am nimic personal cu ea, dimpotrivă, pentru că nu am avut nimic de împărțit cu fata aia nici măcar un prieten, un băiat, o piesă, nimic. Noi două nu am avut niciun fel de contact înainte de această emisiune la modul să ne cunoaștem viețile, să ne întâlnim, să vorbim despre ceva anume în viața personală! Și...atunci, când vezi un om care caută niște răutăți, și care inventează, și care face niște scenarii la adresa ta fără a putea fi pusă măcar în situația de a răspunde cu Da sau Nu, dacă au existat niște discuții sau niște acțiuni mi se pare clar că este vorba despre o răutate. Asta este singura mea dezamăgire vis-a-vis de această fată”, a conchis vedeta de la Survivor România.

Dacă Elena Ionescu a atacat-o pe Ruby la Survivor România, ei bine, ce a spus și fosta faimoasă după ce a fost eliminată din competiție. „Sincer, într-un fel mă așteptam. Este cel mai corect față de echipă. Sunt convinsă că cei de acasă preferă să mă vadă cântând și lansând piese noi. Au fost zile grele, pentru mine în special. Eu cu sportul suntem... nu am nicio treabă. Este bine pentru echipă să rămână Elena. Mă întorc la treaba mea și cu siguranță o să vă duc dorul după ce o să am stomacul plin”, a fost mesajul lui după ce a aflat că ea este concurenta care va pleca acasă.