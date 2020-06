In articol:

Bombă în lumea showbiz-ului! La scurt timp de la ridicarea ordonanțelor, au început să apară și amantlâcurile. Unul dintre ele îi are în prim-plan pe Marian Aliuță, fost jucător la Steaua, Rapid şi Şahtior Doneţk, și ispita Bianca Pop de la Insula Iubirii.

Ispita Bianca Pop vorbește despre întâlnirea cu Marian Aliuță

Cei doi au fost surprinși de paparazzii în timp ce se aflau la o întâlnire, care ar fi avut loc în apartamentul…tinerei, unde, se pare, ar fi petrecut câteva ore bune împreună. Imaginea prezentată de presă a fost aceea când Marian Aliuță pleca de la Bianca Pop, iar fata ere îmbrăcată doar cu un halat, iar preț de câteva minute, înainte ca bărbatul să se urce în autoturism, ”amorezii” s-au sărutat cu foc şi s-au îmbrățișat pătimaş. Totul, în condițiile în care fostul jucător este căsătorit de ani buni cu Gabriela și au împreună trei copii.

Fosta ispită Bianca Pop a negat imediat că ar fi ceva mai mult decât o…amiciție, însă nu se știe și cât de mult a fost crezută. ”Eu mă pup pe buze cu prietenii mei. Suntem prieteni foarte buni și cam atât. Imaginile vorbesc! Suntem prieteni și atât. Eu sunt mai nebună, mai vulcanică, asta fac eu cu prietenii mei, mă pup pe buze cu prietenii mei”, ar fi declarat Bianca Pop despre respectivul episod.

Marian Aliuță are casa poleită cu argint și are în ea obiecte scumpe, și de valoare

Marian Aliuță a preferat să nu comenteze deocamdată, mai ales că el are și familiei, iar lucrurile sunt mai complicate. De altfel, chiar spunea, înurmă cu ceva vreme, la o emisiune TV, că nu a fost niciodată un sfânt, însă ”soția știe totul despre el, iar el o iubește și o respectă”. Mai mult decât atât, povestea chiar că femeia se ocupă de averea familiei. Actualmente, Aliuţă construieşte blocuri şi, aşa cum era de aşteptat, şi casa sa este una extraordinar de frumoasă, ba chiar diferită, lucru pe care l-a dezvăluit la Acces Direct, și anume, că este una îmbrăcată în argint, plină de obiecte scumpe, de valoare şi foarte frumoase. În plus, are și afaceri imobiliare importante.

„Eu am venit cu fratele meu, eu cu banii, el cu ideea. Am construit prin 2008, când am terminat cu fotbalul am început împreună. Aveam un teren prin sectorul 5 şi am închiriat blocul pe care l-am făcut, apoi l-am vândut. Primul bloc l-am făcut cu fratele meu şi apoi ne-am despărţit, dar deparat am reuşit să facem ceva. Acum facem blocuri, este o afacere corectă, poţi câştiga bani, dar este mult de muncă şi răspundere”, a spus Marian Aliuţă la Acces Direct.

Marian Aliuță are casa poleită cu argint, iar ispita Bianca Pop nu iese din casă fără 1000 de euro în poșetă

Ei bine, dacă Marian Aliuță are casa poleită cu argint, ispita cu care a fost prins în ofsaid, Bianca Pop a rămas în memoria tuturor de când a apărut la televizor spunând că nu iese din casă cu mai puțin de 1000 de euro în poșetă pentru că altfel se simte „ca o săracă”.

”Eu nu ies din casa dacă n-am minim cash în poșetă 1000 euro plus bani pe carduri. Adică, n-ai cum. Mă simt ca o boschetară fără 1000 euro, cum să ies așa în oraș? E puțină suma. Dacă n-am cash atât nu ies din casă", a declarat Bianca Pop la TV. Declarația ispitei Bianca Pop a dus la un adevărat scandal, multe vedete condamnând-o pe fosta ispită.

Plecată de la vârsta de 19 ani de acasă, orădeanca în vârstă de 30 ani, a mărturisit că talentul și șmecheria sunt lucrurile cele mai importante care au ajutat-o în viață: ”Am plecat de acasă la 19 ani, am cunoscut persoane care nu trebuia să le cunosc, am ajuns pe unde am ajuns, am urcat frumos pe o scăriţă, aşa, şi mi-au făcut talentul. Alo, doi-zece, doi-zece", a spus Bianca Pop.