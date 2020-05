In articol:

Geta Sterp, mama lui Iancu de la Survivor România, este un adevărat personaj, mai ales în ultima perioadă, de când fiul ei este un războinic foarte bun la show-ul de surpraviețurie din Republica Dominicană! Fire discretă până acum, femeia care i-a dat viață carismaticului competitor, ajuns și în finala concursului ce va avea loc sâmbătă, 30 mai, a decis să iasă mai mult în față și să vorbească despre familia ei.

Mama lui Iancu de la Survivor România, îndrăgită de toată România

Drept dovadă, oamenii care au văzut-o au îndrăgit-o imediat și chiar au dorit să afle cât mai multe lucruri despre ea. De altfel, Geta Sterp avea să povestească la Fanarena, că a avut multe de pătimit, dar importantă pentru ea a fost familia.

”Dacă v-aș spune viața mea, ar fi mai ceva ca la ”Din Dragoste”. Omului meu i-a plăcut să umble, iar eu mereu am iertat. Așa îmi este firea. La fel și băieții, ambii după fuste, doar așchia nu sare departe de trunchi. Însă, până la urmă, eu am marșat mereu pe familie, ea este cea care ți-o dă Dumnezeu și trebuie să o respecți până la moarte”, a povestit, amuzată, Geta Sterp la Kanal D.

Iancu de la Survivor România apare în imagini șocante cu noul look! Geta Sterp a surprins pe toată lumea

Cuvintele doamnei Geta au fost savurate mereu de telespectatori, cei care s-au și obișnuit cu imaginea ei în acest timp, aceea de persoană simpatică, modestă, cu un look tradițional, mereu cu părul strâns într-un coc și cu un zâmbet minunat pe față.

În mod surprinzător însă, mama lui Iancu de la Survivor România apare în imagini șocante cu noul look, chiar înainte de marea finală. La emisiunea ”Ștafeta mixtă”, difuzată joi seara, pe WOWbiz.ro, Geta Sterp a apărut, într-o intervenție pentru fiul ei, transformată total. Ea și-a lăsat părul bogat și lung pe umeri, ca niciodată până acum, și a arătat minunat. În plus, în stilu-i caracteristic, a făcut și o afirmație amuzantă. ”O să mă vopsesc albastru, o să am podoaba capilară altfel”, a glumit carismatica femeie.