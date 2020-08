In articol:

În doi ani, fondatorul și editorul Playboy au realizat un efort complet de a crea o casă care va deveni legendară pe parcursul următorilor ani.

În următoarele patru decenii, Conacul Playboy a evoluat din ce în ce mai mult pe plan social, ajungând să fie un loc la care oamenii nici nu îndrăzneau să vizeze.

Moartea legendei culturii pop, Hugh Hefner, fondatorul, a avut loc când acesta avea vârsta de 91 de ani. În timpul vieții sale, în calitate de rege al castelului său, conacul a fost epicentrul pentru o mișcare progresiv-culturală, precum și unele petreceri cu totul epice, care au fost mult timp un vis al marilor petrecăreți de pe tot globul. Din păcate, ele nu mai există, dar poveștile și amintirile rămân și vor continua să circule pe buzele tutror petrecăreților veterani.

Cele mai sălbatice momente și petreceri din conacul Playboy.

O altă legendă rock and roll, o altă poveste a conacului sălbatic Playboy. Word a spus că The Beatles au participat la o petrecere în acea zi și nu au apreciat colecția de artă a lui Hefner. Alții au sugerat că lucrurile au cam scăpat de sub control. John Lennon ar fi băut prea mult și și-a pus țigara pe un tablou original Henri Matisse. Hefner a refăcut tabloul, iar el a fost lăsat să se retragă. Interesant este că lui Lennon nu i-a fost interzis accesul în conac.

După una dintre petrecerile legendare ale conacului, într-o noapte târzie, un muncitor din grădina zoologică a fost complet șocat când a descoperit o llama decedată. După ce animalul a fost găsit, autoritățile care se ocupă de protecția animalelor au vizitat grădina zoologică privată a conacului și au confiscat câteva pisici mari, dar multe dintre celelalte creaturi - cum ar fi păunul - au avut voie să rămână.

Când Spike TV debutase, postul de televiziune centrat pe subiecte ce le făceau plăcere bărbaților avea nevoie de un fel de cârlig pentru a capta atenția privitorilor,la petrecerea sa de lansare. Astfel, organizatorii au decis: punctul culminant a fost pus în scenă chiar de Dita Von Teese ,care a interpretat un dans, într-un pahar uriaș de martini. Frumoasa brunetă nu purta decât o pereche de cercei și un zâmbet.