Ella de la Puterea dragostei este o fire sensibilă, drept dovadă de foarte multe ori, frumoasa femeie a vărsat lacrimi amare în shows-ul moderat de Andreea Mantea, zilnic, la KanalD.

"Nu îmi stă în fire să mă cert, să arunc cu noroi în oameni sau să vorbesc ce nu trebuie. Mereu am să stau în banca mea, râd când este cazul și plâng, fără să dau vreo explicașie cuiva, fiindcă așa sunt eu, mai sensibilă, orice cuvânt mă doare", a spus brunetă pentru WOWbiz.ro, într-un live exclusive, în umră cu ceva vreme.

Ella de la Puterea dragostei a dezvăluit de ce este sensibilă! ”Tata era un om sever și strict”

Sensibilitatea Ellei are poate și anumite rădăcini din…familie. Concurenta de la Puterea dragostei a povestit de altfel că nu a prea avut o copilărie fericită, din contră, ea a avut parte mai mult de durere datorată, în special, rigorii cu care a fost crescută. ”Tata era un om sever și strict, nu îl interesa dacă îmi place un lucru sau nu, dacă am nevoie de afecțiune, mai ales că mama era oarbă și nu mă putea ajuta cu mai mult de un sfat. Noi suntem de o anumită religie, cu reguli mai stricte, iar părintele mele mi-a dat o educație cazonă! Ce sa zic…a fost foarte greu!”, a dezvăluit concurenta de la Puterea dragostei.

Citeste si: Ella de la Puterea Dragostei este afecatată de scandalul cu Jador? Mesajul de pe Instagram care le-a dat mult de gândit fanilor

Ella de la Puterea dragoste a vorbit despre bătăile primite de la părintele său! ”În loc de un sfat primeam o palmă!”

Mai mult, în premieră pentru WOWbiz.ro, bruneta avea să facă și dezvăluiri de-a dreptul tulburătoare, din care a rezultat faptul că a fost lovită de tatăl ei și nu doar o singură dată.”Am avut un părinte violent! De pildă, poate părea absurd, dar tata nu m-a lăsat niciodată să port pantaloni. Poate când eram copil, situația era alta, dar cu timpul, când am început să am și eu forme, mi-aș fi dorit să pot arăta mai sexy în colanți. Nu se putea, îmi era interzis. Atât de dur era tata încât, nici la ora de sport nu mi se permitea să îmi iau pantaloni. Primeam bătăi de la el dacă nu ascultam. Ce să spun, acesta era doar un aspect. Apoi, am ajuns la adolescență și aș fi dorit să discut problemele specifice vârstei cu părintele meu, dar eu în loc de un sfat primeam o palmă! Poate și acesta a fost motivul ca, la un moment dat, să mă decid să plec de acasă. Aveam 16 ani și aveam urmele durității lui pe corp. Nu mai suportam. Tata m-a bătut de mi-a lăsat semne pe spate”, a spus Ella, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro în trecut.

Ella de la Puterea dragostei nu a mai vorbit cu tatăl ei de un an! Ce l-a deranjat pe părintele concurentei

Toate aceste declarații pe care bruneta le-a dat la vremea respectivă nu i-au căzut bine părintelui ei, astfel că, de atunci, el a preferat să nu mai ia legătura cu fata sa. Dezvăluirea a fost făcută reporterilor WOWbiz.ro prezenți la Istanbul chiar de concurentă. Astfel, tot în premieră, am aflat că Ella de la Puterea dragostei nu a mai vorbit cu tatăl ei de un an și lucrurile nu par a merge pe un făgaș normal nici în viitorul apropiat, decât în cazul în care, cel mai probabil, una dintre părți va ceda.