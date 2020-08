In articol:

Cristian, un tânăr de 22 de ani, a murit în mașina condusă de iubita sa, după ce aceasta încercând să evite un câine a intrat într-un stâlp.

Cristian a murit pe loc după ce mașina în care se afla a intrat într-un stâlp, pe drumul ce leagă Eforie Nord de Eforie Sud. Teribilul accident s-a produs luni seară, iar tânărul a fost scos cu greu de cei de la descarcerare dintre fiarele contorsionate ale mașinii. Tragic, în timp ce Cristian era mort în mașină, mama lui a trecut chiar pe la locul accidentului, însă a aflat de tragedie abia când a ajuns acasă.

”Am presimțit, am trecut pe lângă locul accidentului. Am aflat când am ajuns acasă. Se iubeau, aveau să se căsătorească, să-și facă o casă, să aibă copii”, a spus mama lui Cristian, citată de Antena 1.

Cristian avea 22 de ani și a murit în mașina condusă de iubita lui

Cristian Măglașu era constănțean, student la Psihologie, la Universitatea Andrei Șaguna. Tânărul se afla în mașină cu iubita lui, Alexandra, care își luase carnetul de curând.

“La faţa locului, colegii au găsit două persoane încarcerate, o tânără de aproximativ 20 de ani care a fost preluată de echipajul SMURD şi transportată la spital cu traumatisme multiple, dar şi un tânăr de aproximativ 22 de ani pentru care medicii au fost nevoiţi să declare decesul”, a declarat Anca Chiriță, purtător de cuvânt al ISU Dobrogea, conform presei constănțene.

Dacă pentru Cristian, medicii nu au mai putut face nimic, iubita lui a fost dusă la spital în comă, cu multiple traumatisme, iar medicii sunt rezervaţi în ceea ce o priveşte.