Considerată un adevărat personaj în show-ul matrimonial prezentat zilnic de Andree Mantea la KanalD, Mariana de la Puterea dragostei este atipică, mult prea vorbăreață, mereu certăreață și de multe ori joacă rolul de "lup moralist" în casă! În realitate însă, tânăra, originară din Republica Moldova, este un om bun, cu un trecut direros.

Este Mariana o persoană rea în casa Puterea dragostei

Din acest motiv poate, în ciuda tuturor disputelor avute în casă, cei care au ieșit din competiție au vorbit despre Mariana de la Puterea dragostei cu blândețe. "Este o persoană dificila, dar niciodată rea. A avut o viață tulbure, dificilă", au declarat atât Jador, cât și Bogdan Mocanu despre ea.

Într-o vizită la Istanbul, reporterii WOWbiz.ro au aflat, în premieră, și ce tristețe ascunde în sufletul ei Mariana de la Puterea dragostei și cât de dificil i-a fost să treacă peste toate momentele dificile din viața ei, culmea, cu un zâmbet în colțul gurii, de parcă niciodată nu ar fi afectat-o nimic.

Mariana de la Puterea dragostei nu s-a dus la înmormântarea tatălui! "M-a părăsit de la trei ani!"

"Tata m-a părăsit de la trei ani! De fapt, mama mea a divorțat de el atunci, pentru că, pur și simplu, nu se mai înțelegeau, iar el nu a mai venit să mă vadă niciodată. Nu știu care a fost motivul, de ce a luat decizia aceasta, fiindcă eu eram un copil, dar așa au stat lucrurile și eu nu le-am putut schimba", a declarat fosta Miss Moldova pentru WOWbiz.ro, apoi avea sp mai specifice și de ce își iubește mama mai multe decât orice pe lume. "Toată lumea din localitatea micuță în care am locuit o consideră pe măicuța mea un părinte perfect. Ea mi-a oferit orice mi-am dorit, nu am dus lipsă de nimic. A făcut sacrificii pentru mine și de aceea, viața întreagă, am să îi mulțumesc. Îmi este atât de dor de ea acum, de sfaturi, de căldură, de orice îmi oferea ea", a conchis concurenta pentru WOWbiz.ro

Cu o sinceritate debordantă, controversata concurenta avea să mai mărturisească un adevăr dureros din viața ei, de fapt o decizie luată în adolescență, într-un moment dificil, și anume… Mariana de la Puterea dragostei nu s-a dus la înmormântarea tatălui ei! ”El a murit când eu aveam 16 ani! Am aflat de la niște apropiați întâmplător. Recunosc, nu m-am dus însă la înmormântare, așa am considerat că este corect, nu mai simțeam nimic pentru el. Mă părăsise de așa de mult timp, nu se interesase niciodată de mine, uitase practic că exist, încât ar fi fost o falsitate să merg la funeralii. Am suferit mult în copilărie că nu a venit să mă vadă vreodată, de aceea, consider că mămicuța mea a fost și mamă și tata pentru mine, iar ea merită adevăratul meu respect", a povestit Mariana, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.