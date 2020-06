In articol:

Elena Ionescu a câștigat sâmbăta trecută finala Survivor România după aproape cinci luni în care s-a luptat să supraviețuiască. În plus, în ultimul act, ea a avut de înfruntat trei războinici, astfel că misiunea ei a fost una grea, dar...la sfârșit s-a dovedit a nu fi una imposibilă.

„Doamne, ce fericire! Nu-mi vine să cred! Îmi pare rău că plâng! Vă mulțumesc din suflet. Nu mai știu de mine. Mama, te iubesc! Vreau să-mi promită Lola, Emanuel și Iancu că vor dansa cu mine la un concert. Oamenii care merită, trebuie să rămână împreună. Această emisiune a unit oameni cu caractere frumoase, prin bunătate se ajunge departe. N-am cuvinte! Vreau să mă iertați dacă am supărat sau deranjat pe cineva. Sper că această lecție de viață să o împărtășesc cu toată lumea. Din toată experiența asta, și oamenilor de acasă și celor care mă vor urma de aici înainte, mi-e foarte greu să mai am cuvinte în momentul de față. Vă iubesc și vă dăruiesc acest cadou vouă! Mă aplec în fața publicului! Mulțumesc, Survivor România”, a declarat imediat ce și-a auzit numele Elena Ionescu, câștigătoarea Survivor România fericită la maxim.

Elena Ionescu a spus ce a simțit în seara finalei! ”Asta este viața”

În mod surprinzător însă, după ce a triumfat în finală, colegii de echipă ai faimoasei, cei care au stat zi și noapte cu ea în Republica Dominicană, au evitat să o felicite, preferând să păstreze tăcerea, o dovadă, poate, extrem de clară că nu au lăsat în urmă conflictele avute în competiție, ci dimpotrivă, acum, ele au ieșit și mai mult la suprafață.

În premieră pentru WOWbiz.ro, la emisiunea live ”Ștafeta mixtă”, câștigătoarea trofeului avea să facă o dezvăluire...dureroasă. Elena nu a fost sunată de faimoși după finala Survivor.

”Am câștigat titlul și pentru echipa mea, dar, paradoxal, nu am fost felicitată de cei cu care am plecat la drum în Republica Dominicană. Sincer, mi-au lăsat un gust amar, dar asta este viața. Doar Sonny Flame, un om deosebit din toate punctele de vedere, a fost cel care a dat un telefon și s-a bucurat pentru mine din toată inima. Atât!!!”, a declarat Elena la Ștafeta mixtă.

Elena Ionescu nu a fost sunată de faimoși după finala Survivor! ”Doar Sonny a fost cel care practic a fost alături de mine”

Elena Ionescu nu a fost sunată de faimoși după finala Survivor! ”A doua zi, m-am întâlnit cu Emy Alupei, care avea să mă felicite, este adevărat, dar în stilul ei. Mi-a spus că nu mi-a telefonat, fiindcă a fost acolo cu sufletul. Este o fată bună, cu care am stat în concurs, și am apreciat ce mi-a zis, chiar și așa. În rest, nimeni. Am mai vorbit și cu Cezar câteva zile mai târziu, care mi-a zis...”ți-am spus eu că o să câștigi”, dar cam atât! Repet, în seara ultimului act, doar Sonny a fost cel care practic a fost alături de mine”, a comentat Elena la ”Ștafeta mixtă”!