Simina Loica și Bianca Comăneci au fost, de departe, cele mai iubite concurente de la Puterea dragostei, în primul sezon al show-ului moderat zilnic de Andreea Mantea la KanalD! Poate tocmai de aceea, fetele nu au avut o relație prea bună și mai tot timpul au fost într-o dispută verbală în casă!

”Sunt ca două săbii în aceeași teacă! Nu au cum să o dea la pace, nu le stă în fire! O să vedeți că niciodată nu vor renunța la atacuri sub centură sau la înțepături fine. Indiferent dacă vor sta într-o încăpere sau la capătul celălalt al lumii, Simina și Bianca se vor certa mereu și oriunde”, a povestit un apropiat al celor două pentru WOWbiz.ro în urmă cu ceva vreme.

Ce a spus Simina despre Bianca în legătură cu prietenie! ”N-ai cu cine”

Vorbele spuse de apropiații concurentelor s-au dovedit a fi reale, căci, în cel de al doilea sezon de la Puterea dragostei, deși departe de casă și de Istanbul, Simina nu s-a abținut și a ținut să își exprime părerea despre Bianca, pe internet. Pe lângă faptul că o compătimește în relația pe care o are cu Livian, iubitul ei din competiție, Simina susține că a încercat de mai multe ori să fie prietenă cu Bianca, însă nu s-a putut. În opinia Siminei, aceasta nu are nicio prietenă, nici în show, dar nici în afară casei dragostei. ”Eu am incercat de mai multe ori sa fiu prietena cu ea, dar n-ai cu cine. Ea nu are nicio prietena. Nu a postat niciodată o poză cu o prietenă, ceea ce înseamnă că nici nu ar avea vreuna. Nici că i-ar fi dor de cineva nu a spus Bianca vreodată”, le-a spus actuala doamnă Zănoagă prietenilor săi virtuali.

Simina a atacat-o dur pe Bianca de la Puterea dragostei! ”Nu văd sentimente adevărate acolo, în cuplul ei, cu Livian”

Mai mult, în premieră, la WOWbiz.ro, Simina a atacat-o dur pe Bianca de la Puterea dragostei, mergând pe ideea că între ea și Livian nu există iubire adevărată. ”Ei nu vor veni de mână la emisiuni după ce se va termina sezonul 2. Bianca și Livian nu vor rămâne împreună, nu văd sentimente adevărate acolo. Este strict părerea mea și atât”, a declarat fosta concurentă, care însă avea să fie contrazisă puțin de soțul ei, Alex Zănoagă, care a avut o altă variantă.

