Șocul pe care Amalia Enache l-a avut, atunci când a citit scrisoarea pentru Moș Crăciun a fiicei sale: „Mi-a bătut inima foarte tare”. Este incredibil ce își dorește Alma de sărbători

Amalia Enache se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite prezentatoare TV de la noi din țară, iar vedeta se află la pupitrul știrilor de ani buni, telespectatorii urmărind-o mereu cu sufletul la gură. Blondina este mămica unei fetițe, Alma pe numele său, în vârstă de 6 ani, de care este tare mândră.

Ei bine, pentru că sărbătorile de iarnă se apropie, la fel ca mulți alți copii, Alma deja i-a scris o scrisore Moșului, exprimându-și astfel dorințele privind cadoul pe care ar vrea să-l primească sub brad. Știrista a rămas impresionată de originalitatea fetiței ei, asta pentru că micuța i-a cerut lui Moș Crăciun o rochiță mulată, dar și un incubator pentru pui.

„Are lucruri foarte grele. În primul rând își dorește o rochie mulată, nu știu dacă știi dar hainele pentru copii la 6 ani nu sunt mulate. Doar în atelierele lui Moș Crăciun se poate realiza această dorință și își dorește. Mai vrea un incubator din care să iasă pui, să băgăm ouă și să iasă pui. E foarte originală. Pur și simplu când am citit scrisoarea am rămas cu gura căscată. E foarte practică și foarte atipică, aș zice așa. Oricum noi am tot vorbit. Eu pentru că am un sarcasm din ăsta i-am spus că exclus lucruri din astea care țin de tehnologie că Moș Crăciun nu este o fabrică în China ca să le producă. La fel și cu jucării de plastic, tot nu este o fabrică în China, este eventual o fabrică din asta care face lucruri foarte tradițional, pe vechi, pe lemn, și atunci s-a orientat foarte bine. Acum să văd cum facem cu incubatorul”, a declarat Amalia Enache, pentru Ego.ro.

Motivul pentru care, în primă fază, Amalia Enache a rămas surprinsă de dorința fiicei sale

Inițial, Amalia Enache a fost șocată atunci când a citit cuvântul ”incubator”, pentru că s-a dus cu gândul la faptul că fiica ei și-ar dori un incubator pentru bebeluși, trecându-i prin minte că Alma ar putea să-și dorească un frățior sau o surioară, însă s-a liniștit imediat după ce a citit și continuarea mesajului.

„Inițial, mi-a bătut inima foarte tare că îi trebuie incubator de bebeluși să-și facă vreun frate, vreo soră, dar nu. Totuși am stabilit că este pentru puișori. Între timp acasă avem un cățel”, a mai completat știrista.

