Șofer de TIR, erou în Germania! A făcut o manevră periculoasă pentru a salva un alt șofer leșinat la volan: „A fost un instinct”

In articol:

Manevre extrem de periculoase pe un drum de mare viteză din Germania. Un șofer profesionit pe TIR a reușit să împiedice o adevărată tragedie. A observat în timp util că un alt participant la trafic, șofer tot pe TIR, și-a pierdut conștiența la volan și a reușit să oprească vehiculul mare și greu de zeci de tone! Iată toate detaliile poveștii incredibile!

Imagine de la locul accidentului[Sursa foto: Blid]

Un șofer profesionit de TIR a împiedicat o adevărată catastrofă: „ Un camion fără șofer este o bombă care rulează pe șosea!”

Evenimentul care s-ar fi putut sfârși tragic a avut loc în urmă cu aproximativ o săptămână. Falko Lehmann, în vârstă de 38 de ani, este șofer pe TIR încă din 2014, iar pentru el o astfel de mașină de mare tonaj nu este vreo nebuloasă. Astfel că, ceea ce a făcut a fost puțin riscant, dar bărbatul a știut exact cum să oprească un alt TIR cu propriul camion.

„Joi, în jurul orei 11.45, la Ottendorf-Okrilla, conduceam pe autostradă în direcția Dresda și am avut un coleg începător la bord. Un alt camion se afla pe banda stângă, apoi s-a izbit în bară de protecție din stânga, pe centrul șoselei. M-am speriat. Ucenicul meu a fost de părere că șoferul celălalt ațipise puțin”, a povestit Brummi Falko.

Citeste si: Un șofer teribilist a fost amendat cu 12.500 de euro, după ce a șicanat în trafic un șofer român de TIR

Citeste si: Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând- bzi.ro

Camionul polonez gonea pe autostradă cu circa 90 km/h și a lovit în repetate rânduri parapetele de protecție. Atunci și-a dat seama că trebuie să facă ceva pentru că viața omului de la volan și a celorlalți șoferi este în pericol.

„Mi-a fost imediat clar: trebuie să-l opresc. Așa că m-am deplasat la același nivel, m-am uitat și i-am văzut capul. Era pe volan. Șoferul era leșinat „A fost un instinct. Un camion fără șofer este o bombă care rulează pe șosea!”, a mai adăugat acesta.

A oprit camionul cu propriul TIR

Astfel că, și-a calculat foarte bine următoarele manevre și s-a pus cu TIR-ul său în fața camionului.

„M-a lovit din nou în lateral. Am încetinit, am lăsat camionul să mă împingă, apoi am tot frânat, l-am oprit cu puțin timp înainte de zona de odihnă Am Eichelberg”, a mai dezvăluit șoferul.

Citeste si: Marcel, un șofer român de TIR, a murit într-un accident rutier tragic în străinătate. Familia se luptă pentru a-l aduce acasă

Imediat cum mașinile s-au oprit, ucenicul său a coborât și i-a acordat primul ajutor șoferului leșinat. Falko a sunat salvarea și poliția, iar medicii l-au preluat pe celălalt șofer, un rus de 55 de ani.

„Sper că colegul se descurcă bine acum și nu mai e în pericol”, a declarat Falko.