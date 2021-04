Șoferița care a omorât două fete în cartierul Andronache, trimisă în judecată

In articol:

Două minore au fost ucise în cartierul Andronache, din București, acum ceva timp. Fetele se aflau pe trotuar în după amiaza zilei de 27 februarie 2021, când o șoferiță a pierdut controlul volanului și a intrat direct în ele cu mașina. Femeia se afla sub influența alcoolului în momentul în care s-a urcat la volan, a pierdut controlul autoturismului, a ricoșat pe trotuar, după ce a lovit un stâlp.

”Î n jurul orei 15:40, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier care a avut loc pe str. Mențiunii. Din primele informații, conducătorul unui autovehicul care se deplasa pe str. Mențiunii ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat în coliziune cu un stâlp iar din impact autovehiculul a fost proiectat în gardul unui imobil unde a accidentat doi minori care au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

După producerea accidentului rutier, atât conducătorul auto cât și pasagerul au fost transportați la spital pentru îngrijri medicale. Se efectuează cercetarea la față locului în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și condițiilor producerii accidentului rutier”, au transmis reprezentanții Poliției București, imediat după impactul fatal, din luna februarie a acestui an.

Accidentul mortal din cartierul Andronache

Șoferița beată, trimisă în judecată

Femeia, care s-a urcat beată la volan și a produs o nenorocire, a fost trimisă în judecată Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București. Aceasta se află în arest la domiciliu.

" La data de 29.04.2021, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București a dispus trimiterea în judecată a unei inculpate, cercetate sub măsura preventivă a arestului la domiciliu sub aspectul săvârșirii în concurs real a infracțiunilor de ucidere din culpă, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 192 alin. 2 şi 3 Cod Penal, şi conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 336 alin. 1 Cod Penal(...) ”, se arată în comunicatul Parchetului.

Autoritățile au constatat că șoferița avea un nivel de 1,25 g/l alcool pur în sânge și a accelerat în loc să frâneze. Atunci a fost momentul în care le-a accidentat mortal pe cele două minore.

„În fapt, s-a reținut că, la data de 27.02.2021, în jurul orelor 15.35, inculpata a condus autovehiculul marca Mercedes Benz GLA, pe Str. Fructelor din sectorul 2 al Municipiului București, dinspre Str. Gherghiţei către Str. Menţiunii, având o îmbibaţie alcoolică de 1,25 g/l alcool pur în sânge(...)

Când a ajuns la intersecția cu Str. Menţiunii, a pierdut controlul asupra direcției de mers, accelerând în loc să frâneze, şi a pătruns pe trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 176, unde a accidentat mortal o persoană vătămată în vârstă de 6 ani şi o persoană vătămată în vârstă de 20 de ani, acestea din urmă aflându-se aşezate pe bordură, a rupt stâlpul de beton de susținere a iluminatului public şi s-a oprit în gardul imobilului cu nr. 176", transmit reprezentanții Parchetului.