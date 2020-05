In articol:

O femeie din Baia Mare a fost atacata cand astepta la semafor de un barbat nervos. Tanarul fusese deranjat ca soferita nu a vrut sa vireze la dreapta in intersectie, desi nu era obligata sa o faca.

In imaginile de pe o camera instalata la bordul unei masini din intersectie se vede cum barbatul coboara din autoturismul personal si se duce langa femeie. Ii deschide portiera si incepe sa tipe la ea, reprosandu-i ca nu a facut dreapta. In plus, tranteste usa, incercand sa o loveasca. Imaginile cu barbatul care ataca soferita pe motiv ca nu a vrut sa vireze la dreapta intr-o intersectie din Baia Mare au devenit virale.