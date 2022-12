Șoferul accidentului din Pașcani, în care Alexia și-a pierdut brațele, primele declarații despre tragedie! A făcut confesiuni dureroase: „A început panica, toți răcneau”

In articol:

În data de 16 Decembrie, la ieșirea din Pașcani, un autocar cu 35 de peroane s-a răsturnat, iar 25 dintre acestea au avut nevoie de ajutorul medicilor, ajungând la spital cu diferite leziuni.

„ Planul roșu de intervenție a fost activat la 00:05 și dezactivat la 01:35. La locul intervenției s-a deplasat și o autospecială de descarcerare grea. La ora 00:03, apel prin SNUAU 112, un autocar cu 35 de persoane s-a răsturnat în municipiul Pașcani. Au intervenit forțe și mijloace de intervenție din cadrul inspectoratului. La locul intervenției au fost deplasate 3 EPA, 1 TIM, 2 ATPVM, 1 ASAS, 6 SAJ tip B, 2 SAJ tip C.

În urma evaluării medicale, la spital au fost transportate 25 de persoane, din care trei la Spitalul pentru Copii «Sfânta Maria» Iași. Din totalul persoanelor, 15 aveau vârste cuprinse între 14 și 17 ani”, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgențe (ISU) Iași.

Accident la Pașcani. Autocar răsturnat cu 35 de persoane [Sursa foto: ISU Iasi]

Șoferul autocarului, dezvăluiri despre noaptea accidentului

Marcel Politic, este șoferul autocarului care s-a răsturnat în apropiere de Pașcani.

Șoferul transporta 35 de pasageri, membrii ai Ansamblului „Flori de Măr”. Din cele 35 de persoane, 25 au ajuns la spital, cu leziuni diferite.

Citeste si: Anamaria Prodan, tort uriaș la aniversarea de 50 de ani. Toată lumea a rămas uimită- kfetele.ro

Citeste si: Iohannis, românii nu sunt de acord cu semnarea acestei înțelegeri! România nu are niciun avantaj în transportul de energie electrică din Azerbaidjan către Ungaria și restul Europei- bzi.ro

Citește și: Mâna Alexiei a fost găsită chiar de fratele ei. Eric i-a salvat viața, după ce a căutat printre fiarele autocarului: „A avut sângele și bărbăția să îi caute mâna surioarei lui”

Șoferul este foarte afectat și încă nu își poate explica cum s-a întâmplat accidentul, în urma căruia 25 de persoane au fost rănite. Deși are peste 35 de ani de experiență în domeniu, acesta susține că pur și simplu nu a mai putut controla autocarul.

„ Am 35 de ani de când conduc autocare, n-am avut niciun accident, n-am avut nimic, n-am putut să concep vreodată că n-o să pot stăpâni o mașină în drum. S-a întâmplat în două secunde. Ce vă pot spune este că urma o curbă și am observat mâzgă pe jos, cum au adus tractoarele care au lucrat pământul”, a mărturisit șoferul autocarului, pentru BZI.ro.

Marcel Politic a pierdut controlul autocarului

Șoferul autocarului susține că în toți anii săi de activitate profesională nu a avut nici măcar un accident și este foarte șocat de ceea ce tocmai s-a întâmplat. Acesta a mărturisit că înaintea unei curbe destul de periculoase a frânat, însă a observat cum mașina nu mai răspunde comenzilor lui, așa că a ridicat piciorul de pe frână, în speranța că mașina se va redresa în câteva momente. Din nefericire, planul nu a fost conform cu realitatea și inevitabilul s-a produs.

„ Am călcat frâna, am simțit cum mașina s-a dus într-o parte, iar atunci am dat drumul. Din experiența mea, când dai drumul la frână, mașina se redresează, dar nu s-a mai întâmplat așa, în două secunde s-a dus”, a mai adăugat Marcel Politic, pentru sursa citată mai sus.

Șoferul autocarului, dezvăluiri despre momentul în care autocarul s-a răsturnat

În momentul în care Marcel Politic a pierdut controlul, autocarul s-a răsturnat, iar atunci toată teroarea a început. Totul era desprins dintr-un film de groază, toți țipau, erau agitați și speriați. Șoferul abia se abținea din plâns atunci când povestea momentele de groază prin care a trecut în momentul accidentului. El a declarat că se bucură că tânăra Alexia, acre și-a pierdut ambele mâini în urma accidentului, a mai primit o șansă la viață.

Citește și: Alexia, tânăra de 15 ani care și-a pierdut ambele brațe în accidentul de autocar de la Pașcani, a primit o șansă la o viață normală. După o operație de 20 de ore, medicii au reușit să le atașeze la loc

„ După șocul ală a început panica, toți răcneau, au început să vină salvările, a venit poliția. Nu pot să explic nimănui prin ce situație am trecut, dar nu aș dori nici celui mai mare dușman al meu să treacă prin așa ceva. Mă bucur că fata a putut fi operată și îi mulțumesc lui Dumnezeu încontinuu că nu a rămas infirmă. Am și eu copii, nepoți și știu ce înseamnă, mulțumesc lui Dumnezeu că au scăpat toți cu viață”, a mai spus șoferul autocarului.

Marcel Politic susține că nu avea viteză înaintea producerii accidentului, acesta circulând cu viteză redusă, din cauza vremii nefavorabile. „ Nu aveam viteză. Maxim 60 la oră aveam”, a mai declarat șoferul.