Sofia Vicoveanca a găsit secretul tinereții fără bătrânețe. La ce truc apelează artista de fiecare dată când face poze: „Sunt tare pretențioasă”

Sofia Vicoveanca pare că nu mai îmbătrânește niciodată, iar la cei 81 de ani ai săi arată poate cu 20 de ani mai tânără. Artista știe cum să aibă grijă de sănătatea sa, dar mai are și un as în mânecă, un truc pe care fiul ei a învățat-o.

Trucul ce o face pe Sofia Vicoveanca cu 20 de ani mai tânără

Recent, vedeta a mărturisit că face acest lucru de fiecare dată când are de făcut o poză sau un videoclip.

Vedeta călătorește foarte mult, iar pentru a ajunge la destinațiile dorite, aceasta apelează destul de des la transportul feroviar. Chiar dacă artista face pe drum în jur de șase ore nu este deranjată deloc și nu are niciodată timp să se plictisească, deoarece se întâlnește cu mulți călători care vor să facă poze cu ea. Însă, atunci când vine vorba de a face câte o fotografie, vedeta este destul de pretențioasă și caută mereu lumina naturală.

„Merg adesea cu trenul, de la București la Suceava, fac șase ore. La drum lung, în tren, oamenii își spun sufletul, observ care e starea țării, fac poze cu toată lumea care îmi cere, controlorii mă știu, deja, toți, de atâția ani. Am și o figură care nu se confundă, dar, știți ceva? Nimeni nu vine la tine, ca să faci poză cu el, dacă nu te place. Însă, sunt tare pretențioasă. După ce fac un selfie cu cineva, îi zic: «Ia, să văd cum am ieșit. E normal, să văd, nu?». Dacă nu-mi place îi zic: «Nu-mi place, încă o dată, mai facem!». Și caut lumina naturală. Eu am avut norocul să joc, în câteva filme, s-a întâmplat să gust din această artă.”, a declarat interpreta de muzică populară, potrivit Playtech.

Sofia Vicoveanca, sfaturi pentru o fotografie bună

Cel care a învățat-o pe artistă cum să facă o fotografie care să o facă mult mai tânără, astfel încât să nu mai fie nevoie de nicio intervenție estetică, este chiar fiul ei.

Sofia Vicoveanca a explicat de ce este atât de importantă lumina naturală, spunând că aceasta este cea îți netezește toată fața.

„Iar fiul meu sau pruncul meu, cum îi zic eu, că tot pruncul meu rămâne până mor, e cameraman, el m-a învățat cum să pun lumina, la fotografii sau la filmări. O lumină foarte bună, din față, îți netezește tot, întinde toată fața, nici nu-ți mai trebuie operație estetică. Când fac poze, trebuie să vină lumina din față, întorc telefonul. Cu lumina în față, să vedeți că ieși frumos, ieși bine și îți taie și mulți ani. Așa, cu lumină din spate, ia să vedeți că și un copil pare un moșneguț”, a mai spus interpreta de muzică populară.

Interpreta de muzică populară Sofia Vicoveanca [Sursa foto: Facebook]

