Sofia Vicoveanca, adevăruri nespuse! De ce nu s-a recăsătorit după moartea soțului

Sofia Vicoveanca a răspuns celor mai incomode, dar și răscolitoare întrebări despre viața sa. Artista a vorbit despre soțul său, alături de care a trăit o frumoasă poveste de dragoste.

De ce nu s-a recăsătorit Sofia Vicoveanca

Soțul Sofiei Vicoveanca a murit în urmă cu 20 de ani. Artista nu și-a pierdut doar partenerul de viață, ci și cel mai bun prieten. A suferit enorm și a fost șocul vieții ei. A decis să se concentreze pe muzică și nu și-a dorit să-și mai refacă viața.

”Pentru că eu m-am dedicat drumurilor cântecului, nu știu cine ar mai avea puterea și atâta înțelegere, că pretendenți au fost, dar nu le-am dat nicio speranță.

Nu îmi mai găsesc un om atât de înțelegător și alături de mine, nu am spus ca și citat acolo ”își lăsa umărul ca să-mi pun sufletul să plângă”, știa să mă ajute și să mă sfătuiască.”, a spus Sofia Vicoveanca despre soțul său.

Sofia Vicoveanca, despre copilăria în sărăcie

Sofia Vicoveanca a avut o copilărie cu multe lipsuri, însă toate acestea au făcut-o femeia puternică de astăzi.

„Sunt o femeie puternică, altfel nu aș fi răzbit în viață. Mama nu a uitat să-și pună în bagaj rochia de mireasă și basmalele.

Uneori, le mai îmbrac eu, trebuie să am grijă la mărgeluțe, că se deșiră. Fiind copilă, am imaginea mamei și-acum în minte, așezată în genunchi, se ruga în felul ei, n-o auzeam exact, dar când se ridica, ochii erau scăldați în lacrimi. Nu știu dacă am plâns, dar nu am dat pe dinafară zâzând. Niciodată nu am putut să-i spun mamei că vreau, îmi doresc. Nu am răbdat de foame, dar nu puteam să spun că vreau ceva.Nu-mi permiteam nici să visez.", a mărturisit Sofia Vicoveanca.

Artista își amintește și acum ce gust avea ciocolata din copilărie, pe care rar reușea să o guste.

„Stăteam ore în șir să ling acea ciocolată. Mi s-au trimis, ulterior, ciocolate din America, din Elveția, de oriunde, dar n-am regăsit nicăieri acel gust al copilăriei”, a mărturisit intepreta.