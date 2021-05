Sofia Vicoveanca, în această seară, la “40 de întrebări cu Denise Rifai”: “Am un an și ceva de când nu mai cânt, dar nu am stat degeaba nici în perioada asta!”

Începând cu ora 23:00, la Kanal D, telespectatorii vor putea urmări un interviu eveniment, emoționant, cu una dintre cele mai apreciate cântărețe de muzică populară românească.

Sofia Vicoveanca va oferi detalii despre povestea sa de viață, despre dragostea sa pentru folclor, dar face și dezvăluiri despre perioada copilăriei deloc ușoare. Energia uriașă pe care o manifestă de fiecare dată în față publicului vine chiar de la oamenii care o urmăresc.

“Păi...dacă eu în toamnă fac 62 de ani de cântec, ce ziceți? Da, sufletește, mă sprijin pe cei care mă urmăresc… Am un an și ceva de când nu mai cânt, dar nu am stat degeaba nici în perioada asta. Da, m-a salvat cântecul ”, este o parte din răspunsul oferit de Sofia Vicoveanca la una dintre întrebări.

Denise Rifai [Sursa foto: Captură KANAL D]

“V-a salvat cântecul de la sărăcie?”, “V-ați temut vreodată că vă veți pierde vocea definitiv?”, “Ce trucuri ați folosit că să va țineți soțul acasă?”, “Cum e să iubești nebunește?”, “De ce vă este greu să spuneți <te iubesc>?”, “Sunteți dependentă de Facebook?”, “Mai are folclorul românesc viitor?” sunt doar câteva dintre cele 40 de întrebări adresate Sofiei Vicoveanca în ediția din această seară a emisiunii “40 de întrebări cu Denise Rifai”.

