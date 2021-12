Sofia Vicoveanca, poveste emoționantă! De ani de zile poartă cu ea aceeași bancnotă de 10 lei. Motivul este incredibil: „Cât voi trăi, va fi alături de mine în trăistuță”

In articol:

Sofia Vicoveanca este una dintre cele mai cunoscute voci din folclorul Românesc. Piesele ei sunt printre cele mai apreciate, iar de-a lungul carierei a reușit să se facă remarcată de publicul din România.

A urcat de nenumărate ori pe scenă și a încântat pe toată lumea cu glasul ei. De la fiecare eveniment are câte o poveste, dar una este cu adevărat aparte și a marcat-o pe viață.

Interpreta de muzică populară a făcut publică o întâmplare de la un concert la Botoșani, susținut în urmă cu mulți ani, chiar în preajma zilei sale de naștere. I s-a cântat la mulți ani, iar primarul orașului a ținut să-i ofere un buchet de flori în semn de recunoștință. Nimic ieșit din comun, cel puțin până acum.

„Eram încă angajată la Rapsozii Botoșanilor. Am avut un spectacol și am cântat. Îmi aduc aminte că a fost pe 22 septembrie spectacolul, dar în sală nu era campanie electorală. Sala era toată pregătită cu bucate alese, cu de toate și lumea așezată la mese. Eu mă gândesc că a fost o pomenire din partea primarului pentru că nu era nici un fel de campanie.

Pe 22 am avut spectacolul, iar pe 23 era ziua mea și când am intrat pe scenă băieții mi-au cântat ”Mulți ani trăiască”. M-am ciupit ca să-mi revin, am cântat şi fiind ultima în program a venit primarul cu flori și eu nu am mai ieșit din scenă, că era în aşa fel că nu am mai putut să ies”, și-a început povestirea Sofia Vicoveanca.

Sofia Vicoveanca, profund impresionată de gestul unui bătrânel. Cum a marcat-o: „A m rămas și fără pâine în casă și nu am apelat la aceşti 10 lei”

Un bătrânel s-a strecurat pe scena și i-a dat artistei suma de 10 lei spunându-i să-și cumpere o ciocolată. A fost atât de impresionată de gestul ei încât a vrut să păstreze acea bancnotă. Chiar și acum Sofia Vicoveanca are acei bani în poșetă și indiferent de cât de grea îi va fi viața nu vrea să se folosească de ei.

„În timp ce vorbește primarul văd că urcă un bătrânel pe scenă și prin spatele primarului mă trage de mânecă și îmi spune: dumneata ai cântat cândva la nunta fetei mele. Şi îmi strecoară în mână 10 lei și îmi spune: să îți iei o ciocolată.

În momentul ăla m-a trecut un fior. Am cerut scuze primarului și am spus: vă rog permiteți, îmi dați în vă rog microfonul?

Și am spus așa: oameni buni, domnul a venit şi mi-a dat 10 lei ca să îmi cumpăr o ciocolată. Eu cred că dumnealui are nevoie mai mare de banii ăștia decât mine, dar vă jur că această bancnotă, cât voi trăi, va fi alături de mine în trăistuță. Să știți că am rămas și fără pâine în casă și nu am apelat la aceşti 10 lei”, a continuat aceasta să povestească.

