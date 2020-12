Solstițiu de iarnă, 21 decembrie 2020. Cum influențează zodiie Marea Conjucție Jupiter - Saturn. Astrolog: „Este un nou început”

Luni, 21 decembrie, au loc două fenomene astronomice impresionante, care marchează puternic zodiile. Este vorba de Solstițiul de iarnă și Marea Conjuncţie, care reprezintă apropierea dintre Jupiter - Saturn.

Cum influențează zodiie „Marea Conjucție” 2020

„Marea conjuncție” reprezintă alinierea planetelor Jupiter și Saturn, fenomen care va avea loc luni, 21 decembrie 2020. Cele două planete nu au mai fost atât de aproape și de luminoase de 800 de ani. Astrologul Daniela Simulescu a declarat în emisiunea DCNews.ro că începând cu data de 21 decembrie, când are loc solstițiu de iarnă, lumea se va schimba.

„Țineți minte, 21 decembrie 2020 este ziua în care lumea se schimbă. Aceasta se petrece în semnul Vărsătorului, care este „unde ne și ducem”. A venit vremea. Avem pe Jupiter care intră pe 19 decembrie în Vărsător, unde va sta aproape un an, și-l avem pe Saturn care va intra pe 17 decembrie 2020 în Vârsător, unde va sta până în 2023.

Saturn în Vărsător a mai fost între primăvară și începutul verii. O dată la 20 de ani Jupiter și Saturn se întâlnesc într-un semn zodiacal din 12. Când o fac, negociază și hotărăsc cum va fi lumea. (...) Jupiter e planeta abundenței, a viitorului, Saturn e planeta trecutului, a ceea ce e construit. (...) Ultima conjuncție de acest fel am avut pe 28 mai 2000, următoarea o vom avea pe 31 octombrie 2040. Așa cum sunt atât de aproape anul acesta n-au mai fost din 1623”, a spus astrologul Daniela Simulescu.

„Marea Conjucție” Jupiter - Saturn, 21 decembrie 2020. Horoscop

Berbec

Vei fi încurajat de apropiații tăi să faci lucruri impresionante. Vei găsi determinarea în sprijinul pe care ți-loferă aceștia. Pentru tine, Marea Conjucție Jupiter- Saturn vine cu multe lucruri pozitive. Depinde de tine să te bucuri de ele.

Taur

Pentru Taur, fenomenul astronomic marchează un debut în actvitatea profesională. Dacă te afli într-o situație dificilă, Marea Conjucție te va ajuta să te redresezi și să găsești cele mai bune soluții pentru ca viața ta să meargă pe făgașul potrivit.

Gemeni

Vei primi cu bucurie tot ce îți poate oferi acest fenomen rar. Este un moment important pentru cei care doresc să călătorească în interiorul lor. Astfel, te poți umple de pozitivism și optimism. Ești încurajat să faci lucruri mărețe și tot ce îți propui.

Leu

Este un moment important pentru relația ta și urmează să iei decizii benefice. Nu doar în viața amoroasă vei face cele mai bune mișcări, ci și în viața profesională. Cert e că vei decide să faci lucruri care îți vor fi de folos în perioada următoare.

Fecioară

Este un moment important pentru cariera ta, pentru munca ta, dar și pentru starea de sănătate. Vei lua decizii legate de reorganizarea vieții tale din toate punctele de vedere.

Balanță

Te regăsești în această perioadă și îți vei da seama care sunt adevăratele valori și pasiuni care te fac fericit. Nu este exclus să îți dezvolți partea artistică și să te pui și pe acest plan în valoare.

Scorpion

Își găsești stabilitatea în această perioadă. Odată cu fenomenul astronomic îți vei pune în valoare veleitățile artistice. Pentru tine este un moment intim, în care te vei ocupa în principal de casă și te vei concentra pe familie.

Săgetător

Pentru tine este esențială comunicarea pentru a putea duce la bun sfârșit toate proiectele profesionale. Vei putea să îți exprimi doințele, sentimentele în fața prietenilor și a familiei. Îți faci planuri mari pentru viitor.

Capricorn

Este un nou debut în viata ta financiară, în toate proiectele pe care le-ai început pentru următorii ani. Vei fi pragmatic și vei găsi cele mai bune soluții pentru a le duce la bun sfârșit.

Vărsător

În această perioadă, te vei regăsi, vei începe să faci lucruri noi, cu o altă energie. De asemenea, vei fi mult mai productiv și ești pregătit de o investiție considerabilă.

Pești

Pentru tine fenomenul astronomic vine cu forță interioară. Este cel mai prielnic moment pentru un bilanț asura vieții tale, pentru a-ți găsi credința, rugăciunea, meditația și forta de a merge mai departe.

Astrologii spun că Marea Conjucție reprezintă un moment de răscruce pentru multe dintre zodii, pentru că se regăsesc și își găsesc forța interioară de a duce la bun sfârșit tot ceea ce și-au propus.

Ce se întâmplă la Solstițiul de iarnă

Solstiţiu înseamnă în realitate „soare nemişcat” şi marchează prima zi a iernii astronomice în emisfera nordică, și anume, cea mai scurtă zi şi cea mai lungă noapte a anului în emisfera nordică.

La data solstițiului de iarnă, Soarele răsare cu 23° 27' la sud de punctul cardinal est și apune tot cu același unghi spre sud față de punctul cardinal vest. La momentul amiezii el „urcă”, ținând cont de latitudinea medie a țării noastre, de 45° la numai 21° față de orizont.

La această dată, durata zilei are valoarea minimă din an, de 8 ore și 50 minute, iar durata nopții are valoarea maximă, de 15 ore și 10 minute (pentru București). Începând de la data solstițiului de iarnă și până la 21 iunie, când va fi solstițiul de vară, durata zilelor va crește continuu, iar cea a nopților va scădea în mod corespunzător.