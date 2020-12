Solstițiul de iarnă 2020 și „Marea Conjuncție”, 21 decembrie. Ce se întâmplă în cea mai lungă noapte din an. Fenomenul îl vezi o dată în viață

Solstiţiul de iarnă 2020 are loc luni, 21 decembrie, la ora 12.02. Durata zilei va fi de 8 ore şi 50 de minute, în timp ce noaptea va fi cea mai lungă din an și va dura 15 ore şi 10 minute, pentru Bucureşti. De asemenea, în aceeaşi seară, planetele Jupiter şi Saturn se vor apropia şi vor putea fi văzute ca un astru dublu, anunţă Observatorul Astronomic „Vasile Urseanu”.

Solstițiul de iarnă 2020, 21 decembrie. Ce este „Marea Conjuncție”

Solstiţiul de iarnă este 2020 este dublat anul acesta de un fenomen astronomic spectaculos. „Marea Conjuncție” este o întâlnire rară a planetelor Jupiter și Saturn. Mai mult, Google marchează acest dublu eveniment astronomic printr-un „doodle” special: „Sărbătorim iarna 2020 și Marea Conjuncție!”, este explicația graficii speciale a motorului de căutare.

„Marea Conjuncție” ar putea fi o explicație pentru „Steaua Magilor”, pentru că Jupiter și Saturn se vor afla aparent foarte aproape una de cealaltă, atât de aproape, încât vor părea un astru dublu. Astfel că, cele două planete se vor vedea de pe Pământ ca o singură stea strălucitoare. Jupiter și Saturn nu au mai fost atât de aproape și de luminoase, așa cum vor fi la 21 decembrie, de 800 de ani.

Ce se întâmplă la Solstițiul de iarnă 2020

Solstiţiu înseamnă în realitate „soare nemişcat” şi marchează prima zi a iernii astronomice în emisfera nordică, și anume, cea mai scurtă zi şi cea mai lungă noapte a anului în emisfera nordică.

La data solstițiului de iarnă, Soarele răsare cu 23° 27' la sud de punctul cardinal est și apune tot cu același unghi spre sud față de punctul cardinal vest. La momentul amiezii el „urcă”, ținând cont de latitudinea medie a țării noastre, de 45° la numai 21° față de orizont.

La această dată, durata zilei are valoarea minimă din an, de 8 ore și 50 minute, iar durata nopții are valoarea maximă, de 15 ore și 10 minute,pentru București. Începând de la data solstițiului de iarnă și până la 21 iunie, când va fi solstițiul de vară, durata zilelor va crește continuu, iar cea a nopților va scădea în mod corespunzător.

Tradiţii şi superstiţii de Solstițiu de iarnă 2020

Momentul în care ziua creşte din nou şi noaptea scade este privit ca un început, un nou drum, o nouă etapă în viaţa noastră şi a întregii lumi. Pentru păgâni, aceasta era noaptea în care Marea Zeiţă dădea naştere noului Soare, iar astfel repornea ciclul anotimpurilor.

Obiceiurile româneşti din preajma solstiţiului de iarnă păstrează amintirea jertfirii violente a zeului adorat, prin substituirea acestuia cu bradul sau cu taurul, reprezentat de o mască, Capra, Brezaia, Ţurca sau Boriţa, care însoţeşte colindătorii. Totodată, un alt simbol este porcul, sacrificat ritual la Ignatul Porcilor, pe 20 decembrie.

Solstiţiului îi sunt dedicate sute de structuri megalitice în toată Europa, în cele două Americi, Asia şi Orientul Mijlociu. Chiar şi popoarele care respectau calendarul lunar marcau într-un fel sau altul cele două solstiţii. În Europa, astfel de construcţii din piatră pentru măsurarea poziţiei Soarelui au fost descoperite la Stonehenge, în Anglia, şi la Newgrange, în Irlanda.

Tradiția spune că de solstițiu nu este bine să fii singur. În cea mai lungă noapte din an trebuie să fii alături de o altă persoană. În unele părți ale lumii, oamenii apirnd buturugu pe deal. De asemenea, mai există obiceiul de a da de pomană oamenilor nevoiași.

E important să-ți pui o dorință cu această ocazie, însă nu trebuie să o dezvălui nimănui, pentru că în acest caz nu se va îndeplini.