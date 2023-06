In articol:

Solstițiul de vară 2023: Fenomenul are loc miercuri, 21 iunie. Vezi aici care este semnificația evenimentului astronomic ce marchează începutul verii.

Când are loc Solstițiul de vară 2023

Anul acesta, solstițiul de vară va avea loc miercuri, 21 iunie. Evenimentul se produce în prima zi a sezonului astronomic de vară și marchează punctul exact în care emisfera nordică este îndreptată direct către Soare.

De asemenea, ziua în care are loc fenomenul este cea mai lungă din an, cu cel mai mare număr de ore de lumină. Solstițiul de vară este primul dintre cele două solstiții din acest an, al doilea având loc în decembrie. Fenomenul va avea loc întotdeauna în perioada 20-22 iunie.

Solstițiul de vară reprezintă o perioadă importantă din an, pentru multe culturi și este sărbătorit prin diferite festivaluri și ritualuri. În mod tradițional, în multe regiuni, solstițiul de vară este văzut ca mijlocul verii. În prezent, în unele țări și calendare este văzut ca începutul verii.

Solstițiul de vară 2023: Fenomenul marchează începutul verii astronomice [Sursa foto: Shutterstock]

Solstițiul de vară 2023

Solstițiul de vară are loc în momentul în care Soarele atinge punctul cel mai înalt pe cer, atunci când emisfera nordică este cel mai înclinată spre Soare.

Axa Pământului are o înclinare de aproximativ 23,4 grade, în raport cu orbita sa în jurul Soarelui. Pe 21 iunie, emisfera nordică este înclinată în cel mai apropiat punct spre Soare, iar emisfera sudică este înclinată cel mai departe de Soare, motiv pentru care emisfera nordică și sudică au anotimpuri opuse una față de alta.

Solstițiul de vară are loc între 20 iunie și 22 iunie în emisfera nordică și între 20 decembrie și 23 decembrie în emisfera sudică. De asemenea, solstițiul de iarnă are loc în același interval ca cel de vară, în emisferele opuse.

După solstițiul de vară, zilele încep să scadă în durată, iar nopțile vor crește treptat. Dacă solstițiul de vară marchează cea mai lungă zi a anului, solstițiul de iarnă are loc în ziua cea mai scurtă.

Ce este solstițiul de iarnă

Solstițiul de iarnă (solstițiul hibernal), corespunde momentului în care poziția Soarelui pe cer este la cea mai mare distanță unghiulară negativă față de ecuatorul ceresc. Acest fenomen are loc de două ori pe an, câte odată în fiecare emisferă (nordică și sudică).

Pentru emisfera respectivă, solstițiul de iarnă este ziua cu cea mai scurtă perioadă de lumină și cea mai lungă noapte a anului. Practic, soarele se află la cea mai mică înălțime zilnică maximă pe cer.

De obicei, solstițiul de iarnă are loc în fiecare an între 20 și 23 decembrie, în cazul emisferei nordice și între 20 și 23 iunie, în cazul emisferei sudice.

În 2023, solstițiul de iarnă are loc vineri, pe 22 decembrie.

Surse: ro.wikipedia.org, britannica.com