In articol:

Sonia Argint Ionescu, sora lui Tiberiu Argint, a vorbit despre fratele său într-un interviu mai vechi.

Prezentatoarea tv Sonia Argint Ionescu este sora iubitului Andreei Bălan. Într-un interviu, aceasta a vorbit despre copilăria ei și a fratelui său, dar și despre familia lor.

Citeste si: Adevărul despre relația dintre Andreea Bălan și Tiberiu Argint! Ce se petrece de fapt acum între cei doi îndrăgostiți

Citeste si: Cât de mult seamănă noul iubit al Andreei Bălan cu fostul soț! Tiberiu Argint, copia lui George Burcea

”Am crescut în București, în sectorul 1, acolo unde m-am născut. Sunt bucureșteancă sută la sută, și eu, și toată familia mea. Am crescut cu mama și cu tata, dar eu și fratele meu stăteam o bună perioadă la străbunica mea, la curte, chiar dacă tot în București. Pe vremuri toți cei care aveau curte aveau grijă să aibă acolo și ceva de mâncat. Străbunica mea avea roșii, cartofi, morcovi, ceapă verde. Cred că de atunci am prins gustul pentru natural. (…) Am crescut într-o familie în care cei doi părinți s-au iubit dintotdeauna și au făcut totul împreună și totul pentru casă. Sunt foarte familiști, în ideea de familie clasică, tradițională. Ai mei, spre deosebire de mine și de soțul meu, au stat toată viața împreună. Mama nu conduce și ei pleacă dimineața împreună și se întorc seara tot împreună. S-au cunoscut la serviciu, au lucrat împreună și toate activitățile le-au desfășurat amândoi”, povestea Sonia Argint Ionescu despre familia ei și despre copilăria ei, alături de fratele Tiberiu Argint, într-un interviu mai vechi din Revista Tango.

Citeste si: Andreea Bălan, supărată după ce s-a aflat de Tiberiu Argint: „Se teme de ceea ce va urma”

Sonia Argint Ionescu, dezvăluiri despre fratele său, Tiberiu Argint! Iubitul Andreei Bălan, apropiat de cei doi nepoți

Sonia Argint Ionescu și fratele ei, Tiberiu Argint sunt extrem de apropiați, lucru dovedit și de numeroasele poze pe care iubitul Andreei Bălan le are cu sora lui. În dreptul multor imagini postate pe pagina sa de Facebook, Tiberiu Argint chiar își declară dragostea pentru sora sa.

Conform unor surse WOWbiz.ro, Andreea Bălan ar fi fost atrasă de Tiberiu Argint și datorită modului ăn care acesta vorbește despre familia sa și ăn special de cei doi enpoți, băieții Soniei Argint Ionescu. ”Andreea Bălan a fost cucerită de felul în care Tiberiu Argint vorbește despre nepoții pe care îi are. E clar că iubește copiii, îi place să se joace cu ei, se pune la mintea lor, iar asta îi place Andreei când vine vorba de un bărbat. În plus, iubesc amândoi animalele, iar asta i-a apropiat și mai mult”, ne-a mai spus sursa noastră. (Citeste intreg materialul despre cum a cucerit-o Tiberiu Argint pe Andreea Bălan, AICI)