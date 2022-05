Sonia Burtic bifează o nouă reușită! A obținut premiul „Best Nutritionist 2022”, la gala Forbes de la Monaco

In articol:

Sonia Burtic este, fără doar și poate, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați nutriționiști din România, iar dovadă stau premiile pe care aceasta le obține pe bandă rulantă din partea uneia dintre cele mai importante publicații ale lumii, Forbes.

În urmă cu un an, specialista în nutriție a reprezentat România la gala Forbes in timpul festivalului de film de la Cannes, acolo unde a luat premiul de “Best Nutritionist 2021”. Anul acesta, tânăra a reușit să se ridice la cele mai înalte standarde în domeniul în care activează și a fost răsplătită pentru munca sa. Gala Forbes s-a ținut la Monaco, iar Sonia Burtic a obținut premiul pentru cel mai bun nutriționist, detronând astfel specialiști din mai multe țări și de pe mai multe continente.

Sonia Burtic a primit unul dintre cele mai importante premii în domeniul nutriției, la Monaco

Anul acesta, Sonia Burtic a reușit să bifeze încă o reușită importantă pentru palmaresul personal. Ea a obținut titlul de „Best Nutritionist 2022” din partea reprezentanților Forbes. În cadrul galei, care anul acesta s-a ținut într-o superbă locație de lux din Monaco, ce aparține prințului Albert al II lea de Monaco, Yacht Club Monaco, au fost selectate cele mai bune persoane din diverse domenii, din mai multe țări ale globului.

La capitolul nutriție, Sonia Burtic a impresionat prin metodele unice prin care își ajută pacienții să dea jos kilogramele în plus și prin rezultatele fabuloase pe care le-a obținut în decursul ultimului an. Medicul nutriționist are niște principii bine stabilite de la care nu se abate: fără sport, fără înfometare, fără suplimente alimentare și fără restricții! Din cabinetul ei au plecat o mulțime de pacienți care și-au îndeplinit visul, acela de a avea o formă de invidiat.

