Sonia Ferrari, transsexualul care a apărut luni seara la ”Chefi la cuțite”, și i-a impresionat pe jurați, calificându-se în runda următoare, a dezvăluit că este nepoata lui Nicolae Guță. De fapt, Marcel era nepotul manelistului, înainte să-și facă operație de schimbare de sex. Sonia a dezvăluit pentru WOWbiz.ro că, deși are o legătură de rudenie cu manelistul, a încercat să nu profite foarte mult de pe urma acestui lucru.

Sonia are un corp de invidiat[Sursa foto: Sonia Ferrari / Arhivă personală]

”Nu mi se pare important că sunt nepoata lui Nicolae Guță. Da, sigur că mă știu bine cu familia lui, am și cântat cu Nicolae pe vremea când eram băiat. Însă am colaborat și cu alți artiști din lumea manelelor, am fost să înregistrez la studioul domnului Dan Bursuc, probabil că sunt primul transsexual care a fost ”primit” în această lume, ceea ce reprezintă un lucru foarte important pentru mine”, a dezvăluit Sonia Ferrari, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Sonia Ferrari: ”Vreau un corp de braziliancă. Îmi place Loredana Chivu”

Sonia a investit 50.000 euro in corpul ei[Sursa foto: Sonia Ferrari / Arhivă personală]

Sonia are 26 de ani și de patru ani este femeie. Ea și-a făcut o operație de schimbare de sex în Thailanda și a costat-o, în total, aproximativ 50.000 euro. ”În afară de operația în sine, au mai fost și alte intervenții pentru a arăta așa cum mă vedeți acum. Mi-am pus implanturi cu silicon, mi-am scos grăsimea de pe abdomen, mi-am îndreptat bărbia, mi-am pus buze, un aqua-filling la fund. Anul acesta îmi voi schimba însă silicoanele și îmi voi rotunji fundul. Modelul meu este Kim Kardashian, poate nu chiar atât de extrem ca la ea, dar pe acolo. Forma aia de sirenă, cum mai vezi la Cardi B. sau Nicki Minaj. De la noi ar fi Loredana Chivu. O să-mi fac un corp de braziliancă”, a mai spus Sonia Ferrari.

S-a despărțit de iubit, după apariția la ”Chefi la cuțite”

Acum Sonia vrea să-și mărească și fundul[Sursa foto: Sonia Ferrari / Arhivă personală]

Sonia spune că de mică s-a simțit femeie, însă a încercat să-și reprime acest lucru. Mulți ani, a avut o iubită, cu care a avut o relație reușită, însă până la urmă a ajuns să se îndrăgostească de un băiat și și-a dat seama că nu-și mai poate ascunde adevărata identitate. ”Eu vin dintr-o familie ceva mai strictă și multă vreme am încercat să-mi ascund partea feminină. Ca băiat eram un tip elegant, aranjat și aveam destul de mult succes la fete. În adâncul sufletului știam însă că sunt gay, și până la urmă am acceptat asta. Decizia de a deveni femeie a venit cumva normal. Mi-am dat seama că vreau un bărbat care să stea lângă mine și că era important și pentru mine să fiu femeie și poate să am o familie. În curând, voi primi actele cu noua identitate, aici, în Austria și teoretic, mă pot căsători. Din păcate, acum sunt singură, pentru că m-am despărțit de băiatul cu care am venit la înregistrările de la ”Chefi la cuțite”...”, ne-a mai declarat Sonia.

Sonia Ferrari este și cântăreață[Sursa foto: Sonia Ferrari / Arhivă personală]

Chiar și așa, se pare că după apariția la TV, la o oră de maximă audiență, i-a adus Soniei și mulți pretendenți. ”Am primit foarte multe mesaje de la bărbați, multe oferte. Mulți dintre ei au fost civilizați, mi-au spus că dacă mă despart de prietenul meu, mă invită în oraș, chestii de genul ăsta...”, a spus, în încheiere, Sonia Ferrari.