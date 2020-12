Sonia Ferrari, mesaj dur pentru Carmen de la Sălciua după ce a jignit comunitatea LGBT: „Se vede un fel de noul Mesia al omenirii”

Războiul dintre Carmen de la Sălciua și Sonia Ferrari continuă! Ce replici dure și-au aruncat.

In articol:

Carmen de la Sălciua a supărat comunitatea LGBT din România, în urma mai multor declarații pe pagina ei de Instagram. Ea a făcut mai multe remarci jignitoare la adresa persoanelor cu o orientare sexuală diferită sau un alt gen. Declarațiile ei au înfuriat foarte mulți internauți, printre care și Sonia Ferrari, care i-a declarat război artistei. Despre acest subiect, Carmen de la Sălciua a mărturisit că că nu vreau să înceapă un scandal cu nimeni și că aceste „probleme” cu care persoanele din comunitatea LGBT se confruntă le pot rezolva

la preot.

„Nu vreau să intru în scandal cu doamna asta sau domnul ăsta, nici nu ştiu cum să îi zic. Nu vreau să intru în scandal cu nimeni, eu doar mi-am spus punctul de vedere atunci când am fost întrebată. De ce ar spune cineva că eu mă cred cumva?! De ce? Pentru că vorbesc frumos de Dumnezeu?! Asta înseamnă să ai ifose?! Adică a început normalul să devină anormal! Foarte mulţi din comunitatea asta mi-au scris şi am primit şi ameninţări. Pentru mine asta nici măcar nu contează, eu nu bag nicidată în seamă nimic. Am fost născute dintr-o femeie şi un bărbat şi chiar dacă ai avea ca şi om, să zicem că te naşti cu o problemă, problema asta trebuie rezolvată prin credinţa ta, te duci la un preot, te duci la un duhovnic şi spui care e păcatul tău, care e orientarea ta, el o să îţi dea sfaturi, probabil o să îţi dea canoane, ca tu să îţi îndrepţi viaţa”,a declaratCarmen de la Sălciua , pentru un post de televiziune.

Sonia Ferrari susține că modul în care Carmen de la Sălciua a vorbit a fost „urât, jignitor, umilitor”[Sursa foto: Facebook]

Sonia Ferrari, mesaj pentru Carmen de la Sălciua: „Eu vreau să îi arăt că noi avem caracter”

Sonia Ferrari, nepoata transexuală a lui Nicolae Guță , i-a dat replica imediat cântăreței. În urma afirmațiilor jignitoare făcute în mediul online, Sonia Ferrari nu a întârziat să apară cu o

reacție. Ea susține că artista a jignit o întreagă comunitate, care încearcă să se integreze în societate. În acelați timp, susține că este foarte urât și jignitor ceea ce a afirmat în mediul online, motiv pentru care a numit-o „noul Mesia al omenirii”. (

„Eu aşa sunt născută, am făcut multe demersuri, ca să fiu altcumva, să nu fiu aşa. Ideea e că nu am reuşit nici cum, pentru că eu cu această chestie m-am născut şi această chestie este în mine. Şi nu mă aflu doar eu în această situaţie. Eu vreau să îi arăt că noi avem caracter, noi cei din comunitate şi să îi transmit următorul mesaj: nu am nimic personal cu ea, ci pur şi simplu este foarte urât, jignitor, umilitor să vorbească aşa la adresa unor persoane, care doar ele ştiu prin ce trec. Crede-mă, nu ne dorim chestia asta, nu ne dorim să fim aşa, însă aşa suntem născuţi, nu avem ce face. Eu oricum nu mai pot să mă întorc înapoi, pentru că eu sunt operată total, sunt transsexual, operat de tot. Ea se vede un fel de noul Mesia al omenirii şi mi se pare foarte urât asta, că judecă foarte urât lumea”, a a fost răspunsul Soniei Ferrari.