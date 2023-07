Sonia Ferrari, primele declarații după ce a fost prinsă la volan fără permis de conducere: „Mașina era oprită”. Nepoata lui Nicolae Guță s-a ales cu dosar penal

In articol:

Nepoata lui Nicolae Guță a dat de necaz în weekend-ul ce tocmai a trecut. Polițiștii de la Rutieră au ieșit pe străzile din București, au oprit mai multe mașini și au sancționat tot atâția șoferi. Printre cei care au ajuns să fie declarați vinovați de oamenii legii se numără și nepoată lui Nicolae Guță.

Sonia Ferrari a fost oprită în trafic în zona Bulevardului Pierre de Coubertin, duminică seară, atunci când a fost depistat faptul că blonda urcase la volanul mașinii fără a avea permis de conducere.

Sonia Ferrari, primele declarații după ce a fost prinsă la volan fără permis de conducere [Sursa foto: Facebook ]

Sonia Ferrari a intrat în vizorul oamenilor legii

Conform surselor din rândul polițiștilor, notează stirileprotv.ro, tânăra din familia manelistului se afla la volan când au tras-o pe dreaptă, chiar dacă ea dezminte aceste informații.

Tânăra spune că, de fapt, se afla pe bancheta din spate, afară din mașină sau pe scaunul din dreapta, nicidecum la volan. Variantele ei sunt multe, căci neștiind exact ce să declare, Sonia s-a cam încurcat în declarații, menționând că așteaptă ca polițiștii care au oprit-o să îi dovedească faptul că ea a condus.

Sonia Ferrari: -„Eu nu am condus. Nu mai contează unde mă aflam, poate mă aflam și în spate, nu? Mașina era oprită, eu am coborât. Să așteptăm dovezile. Eu eram afară din mașină când au venit...

Reporter: Erai afară din mașină când au venit polițiștii?

Sonia Ferrari: „Eram gen ca și cum... adică... aștept dovezile... c-am fost eu”.

În urma celor întâmplate pe șosea, în sectorul 2 al Capitalei, Sonia Ferrari a fost condus-o de oamenii legii la Secția 9 de Poliție, unde a dat cu subsemnatul, fiind audiată pentru conducerea unui autoturism fără permis și unde s-a deschis un dosar penal pe numele ei din această cauză.

Sonia Ferrari: „Nu am condus eu, nu am fost prinsă fără permis de conducere, a condus altcineva și asta este, am ajuns aici. Polițiștii spun... m-au oprit în momentul în care eu eram pe loc și n-au văzut cine a fost cu adevărat la volan. Ei presupun”.